PORTE expande atuação e chega ao Nordeste

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Recém-lançado em São Paulo, o PORTE, grupo de relacionamento focado em conectar líderes empresariais ao redor do país, começa a expandir sua atuação e estende um braço para a Região Nordeste com a criação do PORTE Nordeste.

A iniciativa, apresentada noite de ontem no Casarão do Grupo Preserve Liserve, no bairro do Carmo, em Olinda, propõe aproximar grandes empresas nordestinas dos principais centros decisórios do Brasil.

Idealizado por André Farias, o projeto é resultado de mais de uma década de construção de relações em ecossistemas estratégicos, consolidando uma rede pautada pela confiança, consistência e visão de longo prazo. A proposta segue o mesmo conceito do grupo lançado em abril último na capital paulista, que reúne acionistas, CEOs e representantes de famílias empresárias de destaque no cenário nacional.

Segundo Farias, o PORTE surge como um ambiente complementar às iniciativas já existentes no meio empresarial. “A gente criou algo mais intimista. Não é um grupo pequeno, mas é um ambiente mais curado”, explicou. Atualmente, o projeto reúne cerca de 80 CNPJs como membros oficiais, com empresas de diferentes setores, que incluem indústria, construção, varejo, tecnologia e automotivo.

A proposta é reunir diretamente líderes no topo das organizações. “São pessoas que já chegaram ao topo dos seus segmentos e que precisam estar próximas, não mais sendo apresentadas. O PORTE é um ambiente estratégico de relacionamento”, destacou.

Diferencial

O diferencial, segundo o idealizador, está no formato e no foco de longo prazo. “É um ambiente mais pessoal, minimalista, com encontros e jantares que priorizam a qualidade das relações. A preocupação não está no negócio imediato, mas na construção e manutenção dessas conexões ao longo do tempo”, afirmou.

A expansão para o Nordeste também carrega um objetivo estratégico de integração regional. “Colocar Pernambuco na pauta do PORTE em São Paulo é um desafio pessoal. Muitas empresas de fora querem se aproximar da região e não sabem como, e o grupo acaba funcionando como um canal institucional”, disse.

Nesse sentido, ele ressalta que a iniciativa busca conectar diferentes regiões do país. “O Brasil não é só São Paulo. A gente fala de Goiás, Sul, Norte, Minas, Rio. A ideia é integrar essas lideranças e criar pontes entre elas”, pontuou.

Entre os resultados esperados está a geração de novas oportunidades a partir dessas conexões. “Espero que o grupo seja um acelerador de relacionamentos, negócios e novas empresas entre várias partes do país”, acrescentou.

O evento de lançamento contou com uma programação que incluiu um talk com a empresária Cila Schulman, que abordou o cenário das eleições de 2026, seguido por um painel sobre economia com o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Gustavo Montezano, mediado pelo head de Private Markets para o Brasil no UBS GWM, Victor Schmutzler.

Montezano frisou que a infraestrutura segue como um dos principais gargalos do Brasil e que essa percepção já vinha sendo construída desde 2022. O desafio, disse, está em apoiar empreendedores na criação de projetos sustentáveis no longo prazo.

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