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evento Family Day Future Leaders traz Ana Maria Diniz e herdeiros da Eztec, Florense e Randon ao Recife Encontro dedicado às famílias empresárias será no dia 29 deste mês na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu

O PORTE Group, círculo privado que reúne acionistas, CEOs e famílias empresárias de todo o Brasil, promove na quinta-feira (29), das 14h às 17h30, no Recife, uma edição especial do Family Day Future Leaders.

O encontro é dedicado às famílias empresárias e será realizado na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. A convidada de honra é Ana Maria Diniz, filha de Abilio Diniz, que teve uma trajetória marcante no desenvolvimento dos negócios da família.

A abertura fica a cargo de Anna Zarzur, acionista da Eztec e representante da segunda geração de uma das maiores incorporadoras do Brasil e ainda conselheira de empresas e fundadora do Grupo Wood.

Entre os speakers está também Mateus Corradi, presidente da Florense e representante da terceira geração da família, que participa de uma conversa mediada por Isabelle Randon, da RandonCorp, também terceira geração do Grupo Randon.

O encontro reúne herdeiros e líderes de algumas das empresas familiares mais tradicionais do país para compartilhar a experiência de conduzir negócios ao longo das gerações.

Ana Maria Diniz

Primogênita de Abilio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar, Ana Maria Diniz construiu uma trajetória que une os negócios da família à educação e à filantropia. Ela ajudou a fundar o Instituto Pão de Açúcar, esteve à frente do movimento Todos Pela Educação e criou, em 2011, o Instituto Península, dedicado à formação de professores.

Ana é também uma das vozes da governança da família Diniz, que já realizou nove assembleias familiares para organizar a continuidade do legado.

O anfitrião do encontro é o fundador e CEO do PORTE, André Farias. Durante anos, ele trouxe a Faria Lima ao Nordeste, agora leva o Nordeste para dentro do chamado Wall Street brasileiro. “Tenho certeza de que será uma experiência muito enriquecedora para todas as famílias presentes”, afirma André Farias.

Criado em abril deste ano em São Paulo, e em maio no Nordeste, o PORTE Group é, segundo Farias, um círculo privado que reúne líderes empresariais de todo o Brasil, com curadoria criteriosa.

O grupo nasceu, ainda de acordo com o fundador, para ocupar um espaço que nenhum outro estava de fato preenchendo: famílias e empresas de fora do eixo São Paulo, do Nordeste, do Sul, de Minas Gerais e do Centro-Oeste, interagindo, de forma objetiva e sem protocolo, com os grandes centros decisórios do país.

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