A- A+

Turismo Porto de Galinhas: 5ª edição do Visit Pernambuco - Travel Show acontece nos dias 4 e 5 de dezembro O evento tem como foco o fomento de negócios e divulgação dos atrativos do Estado e Região

Com representantes da cadeia produtiva do turismo nacional e internacional, nos dias 4 e 5 de dezembro, acontece a 5ª edição do Visit Pernambuco - Travel Show, em Porto de Galinhas. O evento tem como foco o fomento de negócios e divulgação dos atrativos do Estado e Região. O encontro acontece no Convention Center do Armação Resort. A previsão é que cerca de 50 participantes da América Latina e Europa estejam no evento este ano.

O lançamento do evento aconteceu nesta quinta-feira (16), na sede do Sebrae Pernambuco e contou com a presença do Presidente do Porto de Galinhas CVB, Otaviano Maroja; do Presidente da Associação dos Hotéis, Eduardo Tiburtius; do presidente da Empetur, Eduardo Loyo; do secretário de Turismo do Ipojuca, Mário Pilar e dos representantes do Sebrae/PE Débora Guerra, diretora de Administração e Finanças; Alexandre Alves, gerente da Unidade Zona da Mata; e Katia Georgina, gestora de Projetos, além do trade turístico.

Após o anúncio foi realizada uma oficina com o tema “Comunicação e Influência - Como ter mais resultados em reuniões e eventos de negócios”, com o Consultor Empresarial, Lúcio Oliveira.

Criado e promovido pela Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG) e o Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau (PGACVB), o Visit Pernambuco conta com o apoio institucional do Sebrae/PE, Prefeitura do Ipojuca e do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e da Empetur.

Entre os patrocinadores estão os hotéis: Armação Resort, Kembali Hotel, Hotel Solar Porto de Galinhas, The Westin Porto de Galinhas, Marupiara Resort, Hotel Village Porto de Galinhas, Vivá Porto de Galinhas Resort, Marulhos Resort, Nannai Muro Alto e Samoa Beach Resort. Além das empresas de receptivos: Luck, Martur e Pontual.

Mais de 130 profissionais do setor (buyers e suppliers) são esperados e a expectativa é que sejam gerados cerca de R$ 100 milhões em negócios. Todos os buyers são convidados pela organização que espera contar com participantes do Brasil, da América Latina e da Europa.

A programação do Visit contará com rodadas de negócios entre os buyers (compradores) e suppliers (fornecedores). Os buyers ficarão posicionados em mesas e os suppliers visitarão cada convidado. Haverá também área de expositor com stands institucionais de destinos e dos Hotéis da AHPG.

Outra atração do evento será o Summit, que contará com palestras com diversas temáticas do segmento, além de mesas-redondas com operadoras e cias aéreas. Neste ano contará com uma caravana com cerca de 150 agentes de viagens de Pernambuco e contará com o apoio da Associação dos Agente de Viagens (ABav/PE).

Veja também

BALANÇO Americanas: como vai funcionar o plano de recuperação judicial? Veja os próximos passos da varejista