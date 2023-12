A- A+

TURISMO Porto de Galinhas é um dos 10 dos destinos mais buscados no Google em 2023 Praia aparece no top 10 do maior buscador da internet

A praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, fecha o ano com chave de ouro ao aparecer entre os 10 destinos turísticos mais buscados pelos brasileiros em 2023, entre janeiro e o início de dezembro.

“Estamos muito honrados em figurar na lista do principal site de busca do mundo. Isso mostra que os turistas querem conhecer ou pretendem voltar para Porto de Galinhas pelas suas belezas naturais, deliciosa gastronomia, meios de hospedagem de excelência e de povo hospitaleiro. Fechamos o ano com mais esse ranking positivo”, comenta o presidente do Porto de Galinhas CVB, Otaviano Maroja.

Entre as 10 cidades da lista, cinco são do Nordeste, duas do Sudeste e duas do Sul, além de uma dos Estados Unidos. Confira o ranking dos destinos:

1º) Rio de Janeiro (RJ)

2º) São Paulo (SP)

3º) Porto Seguro (BA)

4º) Orlando (EUA)

5º) Gramado (RS)

6º) Fortaleza (CE)

7º) Salvador (BA)

8º) Curitiba (PR)

9º) Porto de Galinhas, Ipojuca (PE)

10º) Maceió (AL)

