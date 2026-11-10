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ataque cibernético Porto de Santos investiga ataque hacker e tenta restaurar sistemas digitais Ataque teria começado na sexta (6) e forçou autoridades a elevar nível de segurança da região

A Autoridade Portuária de Santos (APS) afirmou nesta terça-feira (10) que investiga um ataque cibernético, após seus sistemas e sua infraestrutura online apresentarem instabilidade e indisponibilidade.

A empresa ainda avalia a extensão do problema e não sabe determinar se dados foram acessados.

O problema teria começado na sexta (6) após uma oscilação na rede elétrica que comprometeu cadastros de identificação.

Segundo a APS os serviços estão sendo retomados gradualmente, mas não informa quando a recuperação será concluída — serviços de internet e telefonia, que ficaram três dias fora do ar, foram restabelecidos na segunda (9), mas o site da APS permanece fora do ar.

A empresa afirma também que as operações portuárias seguem e "não há risco de paralisação", e que as entradas e saídas de navios e os acessos terrestres ao Porto estão mantidos. "Nenhum serviço deixou de ser prestado.

A APS adotou rapidamente todas as medidas técnicas, administrativas e jurídicas para mitigar eventuais impactos e pretende normalizar todos os sistemas e serviços em breve", diz a empresa em nota.

No domingo (8), a Comissão Estadual de Segurança Pública no Portos, Terminais e Vias Navegáveis no Estado (Cesportos-SP) elevou para o nível II a segurança dos arredores do porto, por causa dos possíveis impactos das falhas no controle de entrada e saída de pessoas — a escala vai de 1 (normal) a 3 (excepcional).

Segundo o jornal "A Tribuna", de Santos, os supostos hackers fizeram um pedido de resgate financeiro para liberar os sistemas, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades.

Em nota, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) afirmou que iniciou a análise da documentação encaminhada pela APS, mas que poderá acioná-la posteriormente para prestar esclarecimentos adicionais sobre o incidente reportado.

O ataque ocorre na esteira do "outubro sombrio", período marcado por grandes ataques cibernéticos realizados com ajuda de inteligência artificial (IA) — ainda não é possível determinar se isso aconteceu em Santos.

No entanto, estruturas governamentais viraram alvos constantes. Aplicativos de alerta de ataques aéreos foram hackeados tanto na Ucrânia quanto na Rússia.

Além disso, cibercriminosos violaram bases de dados do registro populacional da Dinamarca, do Departamento de Segurança Interna dos EUA e do FBI, o que levou o governo do Japão a declarar estado de emergência em cibersegurança.

Neste ano, a ANPD já recebeu 672 comunicações de incidentes de cibersegurança, quase o dobro do registrado em 2025 (395), 2024 (333) e 2023 (352).

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