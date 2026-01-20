A- A+

empreendedorismo local Porto de Suape anuncia a abertura de 56 vagas para o Empreender é Massa II Iniciativa vem da Estação Compartilhar Massangana, iniciativa do porto de qualificação profissional

Ao celebrar quatro anos de atuação do projeto social Estação Compartilhar Massangana, na última segunda-feira (19), o Porto de Suape anunciou a abertura de 56 vagas para o Empreender é Massa II, a iniciativa do porto que é voltada à qualificação profissional e ao fortalecimento do empreendedorismo local no território de Suape.

Com o investimento previsto de R$ 100 mil, as inscrições para o projeto serão anunciadas nos próximos dias pelas redes sociais da estatal. Do território de Suape, a inciativa deve contemplar os municípios do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca, com possibilidade de ampliação do público caso as vagas não sejam preenchidas.

Para o diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, informa que o Empreender é Massa II simboliza a consolidação de uma trajetória de sucesso do projeto, marcada por impacto social e diálogo permanente com a comunidade.

“Desde a inauguração, a Estação Compartilhar já soma mais de 15 mil atendimentos, beneficiando mais de 600 famílias, com a realização de 275 atividades, entre cursos, oficinas, ações formativas e iniciativas de apoio social”, afirmou.

Curso

O curso, voltado para a área de gastronomia, será realizado em 12 módulos presenciais, com encontros de seis horas-aula cada. A metodologia combina conteúdo teórico e atividades práticas, permitindo que os participantes aprendam técnicas culinárias, desenvolvam receitas e, ao mesmo tempo, adquiram noções de gestão, organização e empreendedorismo, fundamentais para quem deseja transformar a gastronomia em fonte de renda.

Cursos de gastronomia tiveram grande adesão na última edição. Foto: Divulgação/Porto de Suape.

O diretor de Sustentabilidade e Inovação de Suape, Sóstenes Alcoforado, também destaca que o Empreender é Massa II reflete o amadurecimento da Estação Compartilhar ao longo de seus quatro anos. “O equipamento integra a estratégia de desenvolvimento territorial do Complexo de Suape ao alinhar qualificação profissional, inclusão produtiva e fortalecimento das comunidades do entorno à expansão sustentável do complexo”, pontua.

Além de formação profissional, o Empreender é Massa II integra as ações de ESG do Porto de Suape, reforçando o compromisso com o desenvolvimento social e econômico da região. Para a gestão do complexo, a proposta é usar a qualificação como ferramenta de inclusão produtiva, gerando oportunidades duradouras e fortalecendo o empreendedorismo local por meio da Estação Compartilhar Massangana

“Celebrar os quatro anos da Estação Compartilhar com o lançamento do Empreender é Massa II reforça a nossa convicção de que investir nas pessoas é parte indissociável do desenvolvimento local. O equipamento é um exemplo concreto de como o crescimento do complexo pode gerar oportunidades duradouras e compartilhadas com a comunidade”, destaca o diretor-presidente Armando Monteiro Bisneto.

Aluna

Moradora de Massangana, a trajetória de Renata Maria, que é uma especialista em bolos e pães artesanais, traduz o sucesso do projeto. “Cheguei aqui exatamente há quatro anos, como aluna e agora sou professora, já trazendo outras mulheres para dentro da cozinha-escola para empreender. A gente já produz para fora, divulgando delícias e tradições da nossa terra. Estou muito feliz”, conta a empreendedora.

Veja também