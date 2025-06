A- A+

Suape Porto de Suape bate recorde em exportação de veículos com operação da Stellantis Embarque de 4 mil unidades para a Argentina marca a maior remessa já realizada pela montadora no terminal pernambucano

O Porto de Suape registrou a maior operação de exportação de veículos da Stellantis em uma única remessa. Entre os dias 17 e 18 de junho, foram embarcadas 4.006 unidades produzidas no Polo Automotivo da montadora em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, com destino à Argentina.

A operação foi realizada a bordo do navio Dover Highway, da armadora K-Line, especializada no transporte de automóveis.

O volume representa um marco logístico para Suape, que mobilizou dezenas de trabalhadores ao longo de 48 horas no Cais 5. Trata-se do maior embarque de veículos já feito de uma só vez pelo porto, atualmente o sexto mais movimentado do país entre os públicos.

“Esse recorde confirma o fortalecimento das nossas operações na América do Sul e sinaliza uma retomada importante da demanda para a Argentina, um mercado estratégico para a Stellantis”, afirmou o presidente da empresa na América do Sul, Emanuele Cappellano.

Modelos

O Jeep Renegade foi o modelo com maior participação na operação, respondendo por 26% do total embarcado. Em seguida vieram o Jeep Compass (25%), a Fiat Toro (24%), a Ram Rampage (16%) e o Jeep Commander (9%).

Segundo o diretor-presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o resultado é fruto do investimento contínuo na infraestrutura do terminal.

“A Stellantis é um parceiro estratégico importante para o desenvolvimento de toda a região Nordeste. Temos atuado de forma contínua para aprimorar a infraestrutura do porto, garantindo operações cada vez mais ágeis e eficientes. Essa conquista é resultado do empenho coletivo e todos os envolvidos estão de parabéns.”

Em 2024, Suape já movimentou 80.057 veículos no Hub de Veículos, sendo 77% provenientes da fábrica da Stellantis em Goiana. No primeiro semestre, o número chegou a 37.668 unidades.

Antes da exportação recorde da Stellantis, o porto havia registrado o maior embarque de importação de veículos entre 27 e 29 de maio: 5.459 modelos elétricos e híbridos da chinesa BYD.

