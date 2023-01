A- A+

Portos Porto de Suape e a Autoridade Marítima do Panamá assinam acordo de cooperação técnica A parceria tem por objetivo compartilhar experiências inovadoras e exitosas nas operações portuárias e no desenvolvimento de ações socioambientais que promovam o crescimento econômico com sustentabilidade

O Complexo Industrial Portuário de Suape e a Autoridade Marítima do Panamá (AMP) assinaram termo de cooperação técnica com o propósito de compartilhar experiências inovadoras e exitosas nas operações portuárias e no desenvolvimento de ações socioambientais que promovam o crescimento econômico com sustentabilidade. O convênio é fruto de uma visita realizada pelo diretor-presidente da estatal, Francisco Martins (na época diretor de Planejamento e Gestão de Suape), à direção da AMP, na Cidade do Panamá, em agosto de 2022. O termo de cooperação foi assinado no último dia 30 de dezembro.

O termo de cooperação técnica também contribuirá para elevar o nível de desenvolvimento econômico por meio de maiores indicadores de eficiência operacional, melhores práticas de gestão ambiental e social para contribuição e consequente alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. Trata-se de uma das maiores metas do complexo industrial portuário, já alinhado com as boas práticas ESG (sigla em inglês para gestão ambiental, social e governança).

“Suape é referência em áreas importantes, transcendendo as fronteiras do Brasil num ambiente absolutamente globalizado como a logística do transporte marítimo. Parceiros de excelência como a AMP vão trazer muitos benefícios para o nosso porto, pois a entidade tem a responsabilidade sobre terminais em uma estrutura essencial para a logística global de transporte via Canal do Panamá”, afirma Francisco Martins.

O acordo de cooperação ainda tem por objetivo criar conexões com parceiros internacionais, assim como a viabilização de novas rotas marítimas. “Isso reflete diretamente no aumento da movimentação de cargas e no incremento nos negócios para o porto, dinamizando a economia de Pernambuco e da região”, ressalta o gestor.

A AMP

A AMP é a Autoridade Portuária única de 25 portos localizados fora da Zona do Canal do Panamá. A instituição também é reguladora de cinco terminais privados no canal, com eclusas que fazem a ligação dos Oceanos Atlântico e Pacífico, numa extensão de 82 quilômetros. Trata-se de uma organização independente estabelecida pelo Decreto-Lei n° 7, de fevereiro de 1988, e dirigida.

Todos os poderes marítimos subordinados ao Estado foram entregues à AMP, cujas funções incluem a administração, promoção, regulamentação e execução de estratégias; regulamentos e programas relacionados com o funcionamento e desenvolvimento do sector; coordenação e execução da estratégia marítima nacional; proteção dos interesses marítimos do país; cumprimento de acordos internacionais e outras tarefas derivadas.

Incremento

“A chegada de um novo terminal de contêineres ao atracadouro – da APM Terminals (do Grupo Moller-Maerk), com investimentos de R$ 2,5 bilhões –, é um bom exemplo para o incremento de rotas internacionais a partir de Suape”, complementa o diretor-presidente de Suape. A obra tem previsão para ser iniciada no final deste ano e o terminal deve entrar em operação em 2026, gerando 350 empregos diretos. No decorrer da instalação terminal, serão criados centenas de empregos temporários.

A capacidade inicial de movimentação do empreendimento será de 400 mil TEUS, unidade equivalente a um contêiner de 20 pés. Mas pode ultrapassar a marca de 1,3 milhão de TEUS anuais, aumentando a liderança regional de Suape nesse tipo de carga. De janeiro a novembro de 2022, foram movimentados 446.226 TEUS no Complexo Portuário pernambucano, pelo Tecon Suape. O porto pernambucano é líder na movimentação de contêineres entre os portos públicos do Norte/Nordeste do país.

