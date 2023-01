Porto de Suape estima crescimento de 8% em 2023

A- A+

O ano de 2023 começa para o Porto de Suape com uma estimativa de crescimento de 8% na movimentação de cargas até dezembro. O complexo passa por um período de modernização na sua infraestrutura e aumentou sua diversificação das operações de cargas. Além disso, a atualização do Plano Diretor 2030, que foi revisado no começo de dezembro do ano anterior, sua localização estratégica e os diversos investimentos em inovação podem tornar o Porto como o mais refinado do país.

Ano passado, o Porto chegou a movimentar 24,7 milhões de toneladas, 12% a mais que em 2021. 17.839.551 toneladas (72,1%) eram de granéis líquidos (derivados de petróleo); 5.625.728 toneladas (22,8%) eram de cargas conteinerizadas; 669.330 toneladas (2,7%) de granéis sólidos e 591.741 toneladas de carga geral solta. Entre as principais cargas movimentadas pelo porto estão combustíveis minerais, óleos minerais, produtos químicos e orgânicos, e cereais.

Ainda assim, foi em 2020 que o Porto de Suape bateu recordes, movimentando 25,7 milhões de toneladas. Assim como em 2022, os granéis líquidos foram a principal movimentação do complexo O número de atracações aumentou em relação a 2021, somando 1.506 (acréscimo de 3,8%).

“O crescimento de Suape está atrelado não só a posição estratégica do porto-indústria na região e no país, mas aos futuros investimentos a serem consolidados, a exemplo da instalação de usinas de produção de hidrogênio verde, o combustível do futuro; da chegada de um novo terminal de contêineres (APM Terminals, do Grupo Maersk) e do programa de inovação que o porto vem desenvolvendo com o Cesar (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, localizado no Porto Digital), o que proporcionará mais agilidade e eficiência nas atividades portuárias”, explica o diretor-presidente do Complexo de Suape, Francisco Martins.

O Porto de Suape, além de tudo, é o maior transportador de granéis líquidos do país, acima, inclusive, do maior atracadouro nacional, Santos. Primeiro também no transporte de cabotagem (navegação entre portos do Brasil), em 2022 o Porto chegou a movimentar 16,4 milhões de toneladas no segmento, cerca de 28% a mais que em 2021. O número de importação segue igual ao resultado do período anterior, totalizando 5,6 milhões de toneladas. Já o segmento de exportação cresceu 6%, totalizando 2,6 milhões de toneladas.

Em dezembro de 2022, aconteceu a última oficina participativa para revisão do Plano Diretor 2030, do Complexo Industrial Portuário de Suape. No primeiro dia de oficina foram apresentados o novo zoneamento desenvolvido e as propostas de ações relacionadas ao setor econômico, infraestrutura (transporte, suprimento de utilidades e saneamento ambiental), e segurança do complexo. Já no segundo dia de oficina, foram tratados temas de gestão do patrimônio cultural, ambiental, aspectos habitacionais, sociais e de gestão territorial. Ainda em dezembro, foi apresentado o novo Plano Diretor 2035.

