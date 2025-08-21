A- A+

Suape Porto de Suape fica em 2º lugar no Índice de Gestão de Autoridades Portuárias Premiação do Ministério de Portos e Aeroportos reconhece avanços do setor em Brasília

O Porto de Suape conquistou a segunda colocação no Índice de Gestão de Autoridades Portuárias (IGAP) durante a 6ª edição do Prêmio Portos + Brasil, realizada nesta quarta-feira (20), em Brasília.

A cerimônia, promovida pelo Ministério de Portos e Aeroportos por meio da Secretaria Nacional de Portos, reuniu representantes do governo federal, parlamentares e lideranças do setor logístico.

O resultado mantém Suape entre os portos mais bem avaliados do país. Em 2024, a estatal havia alcançado o primeiro lugar na mesma categoria, reforçando sua posição como referência nacional em governança e eficiência operacional.

O índice é monitorado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e avalia o desempenho de portos organizados e Terminais de Uso Privado (TUPs).

“É uma grande satisfação representar todos os colaboradores de Suape nesta cerimônia de relevância para o setor. Registro, ainda, meus cumprimentos ao Tecon Suape pela conquista do primeiro lugar na categoria Crescimento de Movimentação Total, Variação Percentual. Essa vitória é fruto do empenho coletivo de todos os envolvidos na operação portuária”, afirmou o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

Também participaram do evento o diretor jurídico da estatal, João Vítor Paiva, e o assessor especial de Relações Institucionais e Governamentais, Alexandre Cardoso.

Avaliação

Na edição de 2025, cinco categorias foram contempladas: Ranking IGAP, Avanço IGAP, Igualdade de Gênero, Crescimento da Movimentação Total e Variação Absoluta e Percentual da Movimentação.

Os três primeiros colocados em cada uma receberam troféus após avaliação que considerou eficiência administrativa, capacidade de investimentos, movimentação de cargas e desempenho financeiro.

O primeiro lugar no Índice IGAP ficou com os Portos do Paraná (Paranaguá e Antonina).

Criado em 2020, o IGAP utiliza 15 métricas para avaliar a gestão portuária, entre elas governança e transparência, execução orçamentária, capacidade de atrair investimentos, qualidade da gestão ambiental e eficiência administrativa.

O indicador é considerado essencial para estimular a autonomia e a profissionalização do setor.

Histórico

Suape já havia sido premiado em outras edições do Portos + Brasil. Em 2023, conquistou o 1º lugar em crescimento da movimentação de granéis líquidos, além de outras três posições de destaque: 2º em crescimento da movimentação total, 2º em execução de investimentos planejados e 3º no ranking IGAP. Em 2021, o porto pernambucano havia alcançado o 3º lugar no mesmo índice.

