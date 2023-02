A- A+

Pernambuco Porto de Suape foi o que mais cresceu em movimentações no Brasil Em termos percentuais, a unidade portuária foi a que mais cresceu em termos de movimentações no País

Leia também

• Suape ganha mais segurança e agilidade nas operações com sistema desenvolvido pelo Cesar

• Navio da Guarda Costeira dos EUA para missão de combate à pesca ilegal atraca em Suape

• Suape marca presença no Fórum Brasil Export para fomentar novos negócios em 2023

O Porto de Suape movimentou 24,7 milhões de toneladas entre janeiro e dezembro de 2022, registrando um crescimento de 12,0% em comparação com 2021, o segundo melhor desempenho do Nordeste em termos quantitativos e o quarto melhor do Brasil. Em termos percentuais, no entanto, Suape foi o porto que mais cresceu em termos de movimentações no País (o mencionado 12%). Em outubro do ano passado, o Governo de Pernambuco anunciou a retomada da autonomia do Porto, facilitando a competitividade.

A unidade portuária pernambucana teve como principal mercadoria movimentada o petróleo bruto (9,5 milhões de toneladas), apresentando um crescimento de 41% na comparação com o ano anterior. O porto movimentou 84,6 milhões de toneladas em 2022, um número que representa um crescimento de 4,71% em comparação ao ano anterior.

O pódio número um dos portos públicos foi o Porto de Santos (SP), que registrou 126,2 milhões de toneladas no ano passado (aumento de 11,42% quando comparado com 2021). Nacionalmente, o de Paranaguá (PR) e o de Itaqui (MA) completam com movimentações, respectivamente, e 52 milhões de toneladas (+0,8%) e de 33,6 milhões de toneladas (+8,2%), respectivamente.

No balanço geral brasileiro, entre janeiro e dezembro de 2022, o setor portuário brasileiro movimentou 1,209 bilhão de toneladas. Foi a segunda maior movimentação portuária registrada desde 2010, somente 0,40% abaixo do ano de 2021, quando o setor portuário teve o seu recorde de movimentação: 1,214 bilhão de toneladas transportadas. Os portos organizados registraram uma movimentação de 422,2 milhões de toneladas em 2022. O número representa uma variação positiva de 3,12% em comparação ao ano anterior.

Os dados são do Anuário Estatístico Portuário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Essa é a segunda maior movimentação portuária registrada desde 2010

Veja também

BRICS Dilma deve receber salário de pelo menos R$ 290 mil em presidência do Banco dos Brics