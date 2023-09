Porto de Suape lança painel digital da vida marinha e estuarina do entorno

A- A+

O Complexo Industrial Portuário de Suape lança, nesta sexta-feira (22), um painel digital da vida marinha e estuarina do entorno, contendo dados de 369 espécies de plâncton, nécton e bentos. O lançamento foi realizado para celebrar o Dia Nacional de Defesa da Fauna, comemorado nesta sexta.

A ação é uma iniciativa de boas práticas voltadas para o ecossistema aquático da região, focada na ampliação do conhecimento da fauna e da flora que habitam a área portuária e entorno, e reforça a necessidade de ações e de cuidados dos habitats existentes. O painel encontra-se disponível no site do Porto de Suape.

“O Dia da Fauna é uma data especial dedicada à celebração e à conscientização sobre a importância dos animais silvestres e da biodiversidade em geral. A ocasião nos convida a refletir sobre a diversidade de espécies que compartilham conosco a região e sobre os desafios que enfrentam para sobreviver em um mundo em constante mudança”, afirma o diretor de Sustentabilidade de Suape, Carlos Cavalcanti.

Os dados que compõem o mapa foram registrados durante oito anos de monitoramento da vida marinha, em 15 pontos representativos da área portuária e adjacências. Contempla organismos do plâncton, nécton e bentos. Nos locais, foram registradas espécies relevantes ecologicamente, com status diversos de conservação, justificando a preocupação da administração da estatal em divulgar a fauna e a flora existentes e desenvolver as atividades portuárias com o devido respeito aos ecossistemas locais.

Os programas de monitoramento ambiental tiveram início voluntariamente em 2015 e se tornaram obrigações legais ao serem inseridos na renovação da licença de operação do Porto de Suape pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), em 2021. A divulgação dos resultados obtidos por meio desses trabalhos é realizada de forma proativa para a sociedade em geral, incluindo a comunidade científica interessada no tema.

A ação também está em consonância com o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14, Vida na Água, que integra a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e com os propósitos da Década do Oceano (2021-2030).



