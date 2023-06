A- A+

Semana do Meio Ambiente Porto de Suape lança projeto Sistema Agroflorestal na Semana do Meio Ambiente Em celebração à Semana do Meio Ambiente, a estatal promove, em três dias de evento, agendas que trazem as pautas relacionadas ao desenvolvimento sustentável do complexo

Nesta segunda-feira (5), o Complexo Industrial Portuário de Suape lançou o projeto Sistema Agroflorestal, com o intuito de fomentar a realização de práticas sustentáveis em áreas da Zona de Preservação Ecológica (ZPEC). O lançamento ocorreu durante o primeiro dia de programação da Semana do Meio Ambiente da empresa, que segue nesta terça (6) e quarta-feira (7).

O anúncio aconteceu durante evento realizado no auditório do edifício-sede da estatal e contou com a participação do diretor-presidente, Marcio Guiot; de diretores e colaboradores do atracadouro; de lideranças do segmento ambiental e das comunidades; e de representantes de empresas parceiras do complexo.

O primeiro dia da programação contou com um debate sobre os Sistemas Agroflorestais (SAFs), com a participação de Germano Silva, da entidade Cáritas Regional Nordeste 2; de José Cláudio, da Cooperativa Agrícola de Assistência e Serviços; de Geraldo Marinho, arquiteto e urbanista; de Arioswan Barbosa, engenheiro agrônomo; e de José Grilo, da instituição Reflore Brasil.

Os Sistemas Agroflorestais são uma forma de uso do solo que combina, em uma mesma área e em um determinado tempo, o cultivo de espécies arbóreas, arbustivas, frutíferas, madeiráveis ou adubadoras. A iniciativa propõe um desafio na execução de práticas sustentáveis em áreas da Zona de Preservação Ecológica, em que o modelo produtivo ou o modo de vida das comunidades apresentem comunhão com a natureza e que seja possível fomentar práticas sustentáveis sem agressão ao bioma.

O programa compreende parcelas de terras com características ambientais diversas, nas quais é possível o convívio humano (uso habitacional), a partir do uso da terra associado aos sistemas, com estratégias para a recuperação ambiental e desenvolvimento da agricultura familiar.

Em celebração à Semana do Meio Ambiente, a estatal promove, em três dias de evento, agendas que trazem as pautas relacionadas ao desenvolvimento sustentável do complexo. Com o tema “Suape na rota da descarbonização”, o atracadouro celebra a data, comemorada mundialmente, com importante entrega às comunidades do território, a exemplo dos quintais ecoprodutivos.

O evento aconteceu, na manhã desta segunda-feira (5), no Habitacional Nova Vila Claudete, no Cabo de Santo Agostinho, onde Suape mantém um Laboratório de Ecotecnologias.

Com a entrega, o atracadouro formaliza a finalização do contrato com a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, instituição contratada para viabilizar 300 quintais para as comunidades de 7 municípios do território estratégico de Suape (Cabo, Escada, Ipojuca, Moreno, Ribeirão, Rio Formoso e Sirinhaém). A ação tem por objetivo garantir a segurança alimentar e fomentar a geração de renda de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Das 9h às 12h desta terça-feira (6), haverá várias palestras, começando com o programa Carbono Neutro de Suape, sob o comando do matemático com doutorado em economia ambiental Sérgio Margulis. WayCarbon/ICLEI é outro tema a ser explorado no dia voltado para a Agenda Amarela. A palestra será ministrada por Rodrigo Corradio, secretário-executivo adjunto do ICLEI América do Sul. Às 10h30, o professor Rômulo Simões, agrônomo e mestre em Soil Fertility, vai falar sobre APNE – Dados estimados do estoque CO2 Suape.

Na sequência, haverá apresentação de Oziel Alves, diretor de Inovação e Tecnologia Industrial do Senai, seguido de Ariel Freitas Leite, que falará sobre economias regenerativas com uso de Blockchain (uso de plataformas tecnológicas para validar transações de maneira muito mais segura e com o máximo de eficiência, a exemplo de moedas comunitárias). A manhã será encerrada com roda de diálogo.

No último dia de evento (7), será lançada a terceira edição do Selo Terminal Amigo dos Oceanos, em celebração ao Dia Mundial dos Oceanos (dia 8 de junho). A iniciativa faz parte da Agenda Azul e tem por objetivo incentivar as boas práticas ambientais por parte dos terminais arrendatários do porto organizado. Serão avaliados 22 critérios que contemplam a gestão ambiental portuária, incluindo o uso de água e energia e práticas de combate ao descarte do lixo no mar.

