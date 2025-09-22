Porto de Suape: nova identidade visual é lançada para reposicionar o atracadouro

A- A+

Um novo momento para o Complexo Industrial Portuário de Suape. O Governo de Pernambuco lançou, nesta segunda-feira (22), a nova identidade visual do atracadouro, com o intuito de reposicionar o complexo para o Brasil e para o mundo. O evento, realizado no Coco Bambu, no bairro da Boa Vista, centro do Recife, reuniu autoridades, incluindo a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e a vice-governadora Priscila Krause.

"A gente vive um momento diferente, onde investimentos estruturadores sonhados há muito tempo estão acontecendo. A própria dragagem do porto externo e interno; a requalificação do molhe de Suape; investimentos como a retomada de Refinaria Abreu e Lima, algo em torno de R$ 8 bilhões; o novo terminal de contêineres da Maersk, mais R$ 2 bilhões. Cada planta que está instalada são multinacionais, e empresas nacionais que têm dobrado a sua capacidade de entrega, que tem investido muito", afirmou Raquel Lyra.

A sócia-fundadora da Blackninja, Renata Gusmão, agência responsável pelo desenvolvimento do rebranding, apresentou a nova marca.

“A gente precisava de uma marca que, por um lado, conversasse e fosse completamente reconhecida pelo pernambucano, mas por outro lado também estivesse numa mesa de negociação, numa apresentação internacional, de igual para igual com os grandes players do mundo. Para esse desafio, a gente chamou Bel Andrade Lima, que é uma artista plástica pernambucana, uma talentosa designer que já fez trabalhos para grandes marcas nacionais”, disse.

O presidente do Conselho de Administração do Porto de Suape, Paulo Sales, destacou a importância do novo posicionamento do complexo industrial.

“O que a gente está buscando aqui não é mudar uma marca só. A gente está querendo levantar uma nova vocação de Suape. Queremos fazer com que o presente que Deus nos deu, que é a geografia quase que pronta para um porto, seja ainda mais compartilhado com o povo de Pernambuco e do Brasil”, pontuou.

