Porto de Suape oferecerá alternativa para abastecimento de óleo combustível marítimo

O Complexo Industrial Portuário de Suape oferecerá, a partir de 1º de maio, uma alternativa para abastecimento de óleo combustível marítimo para as embarcações atracadas nos píeres e cais do Porto. O intuito é otimizar as atividades portuárias e estimular a competitividade. A nova operação de bunker será oferecida pelo Grupo Dislub Equador (GDE), com suprimento da bp.

A partir do aval dos órgãos reguladores, o serviço será estratégico para a estatal portuária, reforçando a vocação de hub port do atracadouro pernambucano. A nova operação da Dislub foi anunciada na tarde desta terça-feira (5), na Intermodal South America, um dos maiores eventos de logística, comércio exterior e de modais de carga do continente, realizado no Expo São Paulo, na capital paulista.

A solenidade ocorreu no estande do Porto de Suape, logo após a abertura da feira, que conta com a presença de mais de 500 expositores e expectativa de público acima de 40 mil pessoas até quinta-feira (7).

De acordo com o diretor-presidente do Porto de Suape, Marcio Guiot, o serviço de abastecimento de óleo combustível marítimo vai reforçar a posição estratégica de Suape na região e no País, criando ainda mais valor para os navios que demandam o complexo.

“Estamos criando mais um diferencial para Suape. Os armadores passarão a ter opção de abastecimento num porto de águas profundas, condição essa sendo atingida com a conclusão das obras de dragagem do canal de acesso”, destacou.

Infraestrutura

Para viabilizar a operação de bunker, a Dislub contará com acesso à infraestrutura de quatro tanques com capacidade para 10 mil m³ cada um, totalizando 40 mil m³ de armazenagem de combustível. O produto será bombeado a partir do terminal da Ultracargo localizado no porto organizado para uma barcaça no Píer de Granéis Líquidos 1. Após essa etapa, a embarcação estará apta a fazer o abastecimento a contrabordo dos navios.

