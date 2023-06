A- A+

Fórum Nordeste Export Porto de Suape participa do Fórum Nordeste Export, na Paraíba O evento é um dos mais importantes encontros do setor logístico portuário do Brasil

O Complexo Industrial Portuário de Suape participa, nesta segunda (19) e terça-feira (20), no Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba, do Fórum Nordeste Export. O evento é um dos mais importantes encontros do setor logístico portuário do Brasil.

O encontro reúne importantes lideranças nacionais do segmento e conta com a presença do diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot; e do diretor de Sustentabilidade da empresa, Carlos Cavalcanti. Ambos participam de debates sobre o setor portuário.

Marcio Guiot vai participar, nesta terça-feira (20), de uma palestra sobre a importância da boa gestão dos portos públicos para a economia do Nordeste. “Os encontros promovidos pelo Fórum Brasil Export são fundamentais para o setor logístico portuário e de infraestrutura do País”, ressaltou o gestor.

Segundo ele, os debates, sempre promovidos com lideranças e stakeholders, evidenciam os potenciais econômicos das regiões, fomentam as conexões entre as empresas e ampliam os horizontes para novas iniciativas e projetos que podem ser desenvolvidos no curto, médio e longo prazo, em sintonia com o que acontece nos grandes mercados mundiais. “Estamos muito felizes em participar de mais uma edição desse encontro tão agregador e multissetorial”, enfatizou.

O Nordeste Export tem o objetivo de propor reflexões sobre desafios e avanços no setor de logística, infraestrutura e transporte da segunda região mais populosa do Brasil e que abriga a maior quantidade de Estados (9, no total). Este é o quarto ano consecutivo de realização do Nordeste Export.

Em 2020, o Porto de Suape foi o anfitrião do evento e a programação foi realizada no auditório da Autoridade Portuária. No ano seguinte, o fórum regional aconteceu em São Luís (MA), tendo o Porto de Itaqui como sede das visitas técnicas. No ano passado, a Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba) recebeu a comitiva em Salvador. Este ano, o porto anfitrião é o de Cabedelo, embora o evento seja realizado na vizinha João Pessoa.

“O Porto de Suape está na rota da descarbonização. Recentemente, lançamos o TecHub H2V, projeto que segue em consonância com as boas práticas ambientais da Agenda ESG (sigla em inglês para gestão ambiental, social e de governança). Nosso objetivo maior é fazer com que Suape esteja preparado para receber novas tecnologias voltadas para o mercado da descarbonização, se tornando referência internacional na produção de energias renováveis. Participar de um encontro tão importante como o Nordeste Export e poder falar sobre transição energética, é gratificante e enriquecedor”, disse o diretor Carlos Cavalcanti.

TecHub

A iniciativa da implantação do TecHub H2V é liderada pela CTG Brasil (uma das principais empresas de geração de energia limpa no país), em parceria com o Departamento Nacional do Senai, Senai-PE e Governo de Pernambuco, que contribuirá significativamente no processo de descarbonização do complexo, por meio do projeto Carbono Neutro.



O evento, exclusivo para conselheiros, patrocinadores e autoridades convidadas pelo Grupo Brasil Export, conta com extensa programação e participação de autoridades do segmento, como representantes dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.

Para ter acesso à programação do fórum regional, os interessados podem acessar o site do evento.

