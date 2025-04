A- A+

Feira Porto de Suape patrocina Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central O complexo também estará com estande próprio e participação em painéis de debates e apresentações

Leia também

• Com alta de 14% no trimestre, produção de motos é a melhor em 13 anos

• Alckmin critica tarifa de EUA sobre produtos brasileiros e diz que governo age para reduzir alíquota

O Porto de Suape, o sexto atracadouro público brasileiro em movimentação de carga, confirmou participação na Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (FICOMEX) 2025. A Feira é uma realização da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG) e da Faciest.

Assim como em 2024, o porto pernambucano estará presente na FICOMEX 2025 como patrocinador e expositor, com estande próprio e participação em painéis de debates e apresentações. Localizado na Região Metropolitana de Recife, Suape está interligado a mais de 250 portos em todos os continentes e é considerado o porto público mais estratégico da região Nordeste. A FICOMEX 2025 acontece de 4 a 6 de setembro, no Centro de Convenções de Goiânia, na capital de Goiás.

Acieg

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG), fundada em 1937, é uma das principais entidades de defesa e fomento ao setor produtivo goiano. Composta por representantes de empresas dos mais diversos setores, a ACIEG oferece suporte, capacitação e serviços exclusivos para seus associados. Além disso, a instituição atua como ponte entre o poder público e o setor produtivo goiano. Atualmente, a associação é presidida por Rubens Fileti.

FICOMEX

A Feira Internacional do Comércio Exterior no Brasil Central (FICOMEX) reúne empresas, instituições e especialistas de diversos países para fomentar o comércio exterior, fortalecer a internacionalização de negócios e expandir relações comerciais entre o Brasil e o mundo. A Feira foi retomada pela ACIEG em 2024, após quase 20 anos, com o objetivo de promover negócios internacionais nos estados do consórcio Brasil Central (Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão e Rondônia). Em 2025, a FICOMEX tem como tema “Transformação Digital e Sustentabilidade no Mercado Global", com uma programação que inclui palestras, rodadas de negócios e exposições.

Veja também