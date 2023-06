A- A+

Dia Internacional do Meio Ambiente Porto de Suape realiza Semana do Meio Ambiente a partir da próxima segunda (5) Este ano, o tema será "Suape na rota da descarbonização"

Em alusão ao Dia Internacional do Meio Ambiente, celebrado na próxima segunda-feira (5), o Porto de Suape realiza a Semana do Meio Ambiente, de 5 a 7 de junho. Este ano, o tema será “Suape na rota da descarbonização”. Os três dias de evento serão destinados às Agendas Verde, Amarela e Azul do complexo, que abarcam os projetos socioambientais desenvolvidos pela empresa.

De acordo com o Porto de Suape, as ações socioambientais da empresa reforçam o compromisso da administração com a Agenda ESG (sigla em inglês para gestão ambiental, social e de governança). Na programação, haverá o lançamento do projeto Sistemas Agroflorestais e a entrega de 80 Quintais Ecoprodutivos às comunidades do território estratégico, além da apresentação de dados do projeto Carbono Neutro e o projeto Observatório da Pesca Artesanal de Suape.

As palestras vão acontecer nas manhãs dos dias 5, 6 e 7. No primeiro dia também está programada uma atividade externa: a entrega de 80 quintais ecoprodutivos no Laboratório de Ecotecnologia do Habitacional Nova Vila Claudete, no Cabo de Santo Agostinho. A solenidade acontecerá às 8h.

Com isso, o atracadouro formaliza a finalização do contrato com a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, instituição contratada para viabilizar 300 quintais para as comunidades de 7 municípios do território estratégico da estatal (Cabo, Escada, Ipojuca, Moreno, Ribeirão, Rio Formoso e Sirinhaém). A ação tem por objetivo garantir a segurança alimentar e fomento à geração de renda de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Entre os palestrantes convidados estão o diretor de Inovação do Senai, Oziel Alvez; o secretário-executivo adjunto do ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade), Rodrigo Corradi; o pesquisador associado ao Instituto Internacional para a Sustentabilidade Sérgio Margulis; o coordenador e líder de Produto na Blockchain na Escola, Ariel Freitas Leite; o professor e especialista em economia ambiental Rômulo Simões; o superintendente da Pesca do Governo de Pernambuco, Fábio Barros; e outras personalidades do segmento socioambiental.

O diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot, e o diretor de Sustentabilidade da estatal, Carlos Cavalcanti, vão comandar a abertura do evento, dia em que será lançado os Sistemas Agroflorestais – projeto em que moradores da Zona de Preservação Ecológica (ZEPC) serão capacitados para desenvolver agricultura orgânica, sem agressão ao bioma. A iniciativa, já implantada com sucesso em várias partes do país, é uma das premissas do Plano Diretor 2035 de Suape.

O Complexo de Suape desenvolve diversas ações no território para garantir que os três pilares da sustentabilidade (social, econômico e ambiental) coexistam e interajam, colaborando com o crescimento econômico de Pernambuco.

Com área de 17,3 mil hectares, o complexo destina 59% de território à preservação ambiental, dentro da Zona de Preservação Ecológica (ZPEC). A ZPEC é caracterizada pela diversidade ecológica dos biomas Mata Atlântica e Estuarino e está situada nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca, melhorando a qualidade de vida dos habitantes das áreas urbanas e promovendo o equilíbrio com a atividade industrial.

Durante a Agenda Azul, no último dia de evento, será lançada a terceira edição do Selo Terminal Amigo dos Oceanos, em celebração ao Dia Mundial dos Oceanos (dia 8 de junho). A iniciativa tem por objetivo incentivar as boas práticas ambientais por parte dos terminais arrendatários do porto organizado. Serão avaliados 22 critérios que contemplam a gestão ambiental portuária, incluindo o uso de água e energia e práticas de combate ao descarte do lixo no mar.

Veja também

MUNDO Começa uma era Ajay Banga à frente do Banco Mundial