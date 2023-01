A- A+

GLP Porto de Suape recebe 12,5 mil toneladas de gás de cozinha, maior importação atracada no Nordeste Mercadoria internacional foi transportada pelo navio Eco Arctic, proveniente do sul da província de Buenos Aires

O Porto de Suape, na Região Metropolitana do Recife, recebeu a maior importação do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, já registrada no Nordeste.

Uma parceria entre a startup do setor de commodities Interco e a companhia argentina Transportadora Gas del Sur permitiu que o atracadouro pernambucano recebesse 12,5 mil toneladas do produto.



A mercadoria internacional foi transportada pelo navio Eco Arctic, proveniente do Porto de Bahia Blanca, no sul da província argentina de Buenos Aires, e chegou a Suape na primeira semana deste mês de janeiro.



O gás foi adquirido por distribuidoras que atuam no complexo industrial portuário de Suape, a exemplo da Nacional Gás Butano, Copa Energia, Supergasbras, Ultragaz e Consigaz, para atender ao consumo na região,



“O objetivo é oferecer para as distribuidoras uma garantia de suprimento, permitindo que elas mantenham suas operações de forma contínua”, afirmou o diretor de Commodities e Trading da Interco, Marcos Paulo Ferraz.





Segundo o Porto de Suape, entre janeiro e novembro de 2022, as vendas de GLP no Brasil ficaram em 6,74 milhões de toneladas. Do volume, 25,7% foram supridos por importações, sendo a maior parte da distribuição sob responsabilidade da Petrobras.

Após decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), a Petrobras foi obrigada a manter o navio-cisterna BW Princess em operação para armazenamento do produto no Porto de Suape, podendo empresas privadas usarem a capacidade, abrindo espaço para a competição de mercado.



“É uma excelente notícia para Pernambuco e o Nordeste. E para o porto, que terá aumento significativo na movimentação deste tipo de carga”, enfatizou o diretor de Gestão Portuária de Suape, Nilson Monteiro.

