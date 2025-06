Porto de Suape recebe comitiva da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira após missão ao Oriente Médio

A- A+

Uma semana após a missão do Governo de Pernambuco ao Oriente Médio, o Porto de Suape recebeu, nesta quinta-feira (5), representantes da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB). A visita dá continuidade às articulações iniciadas com empresas e fundos de investimento durante a passagem da delegação por Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, com foco em projetos de transição energética, segurança alimentar e logística.

Durante o encontro, o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, e o secretário-executivo de Atração de Investimentos, Maurício Laranjeira, apresentaram iniciativas e projetos estratégicos do Estado nas áreas de energia, infraestrutura e logística.

“Apresentamos nosso portfólio de projetos robustos e obras para aumentar nossa capacidade e melhorar a infraestrutura portuária. Estamos desenvolvendo iniciativas para consolidar o porto como hub logístico e energético do Nordeste, com destaque para os combustíveis do futuro, incluindo o e-metanol. Também avançamos em parcerias com centros de inovação, como o TecHub de Transição Energética, posicionando Suape na vanguarda das energias renováveis. Nosso foco é atrair investimentos que gerem emprego, sustentabilidade e desenvolvimento regional e os países da Liga dos Estados Árabes, sem dúvida, estão no nosso radar”, afirmou Armando Monteiro Bisneto.

“O Nordeste, e Pernambuco em particular, posiciona-se como destino atrativo para esses investimentos. Receber a comitiva da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira em Suape soma-se aos avanços da missão da qual participamos. Esse encontro nos permitiu dialogar sobre o interesse mútuo em desenvolver parcerias sólidas com os países do Oriente Médio. Seguimos construindo pontes concretas para novos investimentos no Estado”, disse o secretário Guilherme Cavalcanti.

A comitiva da CCAB foi composta pelo secretário-geral e vice-presidente de Relações Internacionais, Mohamad Orra Mourad, pela gerente do Projeto Halal do Brasil, Fernanda Dantas, e pela analista sênior de Relações Institucionais, Elaine Prates. Além das apresentações institucionais, o grupo visitou as obras do TecHub de Transição Energética, executadas pelo Senai-PE, e percorreu instalações do Porto de Suape, finalizando a visita na Torre de Controle do atracadouro.

Compromisso

Antes da visita a Suape, a comitiva participou de um seminário promovido em parceria com a Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe). No evento, foi assinado um termo de compromisso entre a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDEC), com o objetivo de ampliar a cooperação institucional.

O seminário contou com painéis voltados à economia, cultura de negócios árabes, mercados islâmicos e oportunidades de parceria com o mundo árabe. A agenda da comitiva segue nesta sexta-feira (6), com uma reunião no Porto Digital, no Bairro do Recife.

Câmara

A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB) é a única representante no Brasil dos interesses comerciais dos 22 países que compõem a Liga dos Estados Árabes. Com mais de 71 anos de atuação, a instituição é reconhecida por seu papel na promoção do relacionamento econômico, social e cultural entre o Brasil e os países árabes.

Missão

A missão do Governo de Pernambuco no Oriente Médio foi realizada de 25 a 30 de maio e incluiu reuniões com empresas e fundos de investimento nos três países visitados. A comitiva contou com o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o secretário Guilherme Cavalcanti e o secretário-executivo de Energia, Guilherme de Sá.

Entre os projetos apresentados destacaram-se um terminal de combustíveis do futuro, como o e-metanol, e um terminal para escoamento de grãos, associado à futura extensão da ferrovia Transnordestina, integrada a rodovias como o Arco Metropolitano e a BR-232. A agenda incluiu encontros com empresas como Abdul Latif Jameel, Salic, e fundos como Mubadala e ADQ, além do Lide Emirates, com foco em logística e infraestrutura portuária.

Veja também