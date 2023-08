Porto de Suape recebe quatro troféus no Prêmio Portos + Brasil 2022

A- A+

Durante uma cerimônia solene ocorrida em Brasília na noite da última quarta-feira, 9, o Porto de Suape foi premiado com quatro troféus do Prêmio Portos + Brasil, conferidos pelo Governo Federal em reconhecimento aos avanços obtidos no ano de 2022. Suape se destacou ao conquistar o primeiro lugar na categoria de Crescimento da movimentação de granéis líquidos, o segundo lugar em Crescimento da movimentação total nos portos públicos e na Execução de investimentos planejados, e também o terceiro lugar no ranking do Índice de Gestão de Autoridades Portuárias – IGAP. O evento, organizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos em colaboração com a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA), premia os portos organizados e os Terminais de Uso Privado (TUPs) brasileiros que se destacaram de maneira excepcional no ano de 2022.

O evento contou com a participação do Ministro Márcio França, do secretário Nacional de Portos, Fabrizio Pierdomenico, bem como do secretário-executivo do ministério, Roberto Gusmão. Além deles, autoridades do Poder Executivo, Legislativo (tanto estadual quanto federal) e representantes do setor portuário também marcaram presença. As honrarias foram entregues ao diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot, juntamente com o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, Nilson Monteiro. Vale destacar que esta não é a primeira ocasião em que o Porto de Suape se destaca neste evento. No ano de 2021, o porto já havia alcançado a posição de destaque ao liderar na categoria de Execução de Investimentos Planejados.

“Os troféus são resultado da excelente estrutura oferecida por Suape e das boas práticas nos serviços ofertados por toda a comunidade portuária de Suape. Estamos muito orgulhosos pelas colocações, pois elas que são fruto de muito trabalho em equipe. Tudo realizado com planejamento estratégico e baseado em dados. Além disso, estamos investindo em inovação, trazendo conceitos e plataformas que agreguem, cada vez mais, o dia a dia de quem participa das operações. A ideia é projetar o porto internacionalmente, fazendo com que a estatal seja um ‘case’ bem-sucedido de aplicação de transformação digital em gestão portuária”, ressalta Marcio Guiot.

Foram concedidas premiações às três principais posições em cada uma das 10 categorias, levando em conta critérios como desempenho financeiro, movimentação e excelência na gestão. Os números apresentados foram fornecidos pelas autoridades portuárias, bem como solicitados à Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e à Marinha do Brasil. A premiação completa está no link https://l1nk.dev/1qWtf.

“Os resultados do primeiro semestre deste ano reforçam os bons ventos para o Porto de Suape. Além do crescimento de 5% na movimentação de cargas em relação a 2022, totalizando 12.176.011 toneladas, a Autoridade Portuária registrou 768 atracações de navios entre janeiro e junho deste ano, número 7% superior aos seis primeiros meses de 2022. Os números comprovam que estamos na direção certa para o crescimento exponencial do porto”, ressalta o diretor Nilson Monteiro.

RESULTADOS

De acordo com o Anuário Estatístico da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), divulgado em julho deste ano, os granéis líquidos e gases representaram 71,1% (8.657.205 toneladas) da movimentação semestral do Porto de Suape, seguidos de cargas conteinerizadas (22,3% e 2.714.329 t), granéis sólidos (4.4% e 532.528 t) e carga geral solta (2,2% e 271.950 t)

