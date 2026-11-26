Porto de Suape supera mil toneladas de biobunker fornecidas em três dias
Iniciativa consolida inserção do complexo portuário pernambucano na rota dos combustíveis marítimos de baixo carbono
Três dias após início do fornecimento de combustível marítimo com conteúdo renovável, o Porto de Suape alcançou a marca de 1.040 toneladas de biobunker distribuídas. A Transpetro realizou, nesta quarta-feira (25), a segunda operação de abastecimento de bunker B30 no complexo portuário pernambucano, fornecendo 520 toneladas do combustível, que incorpora 30% de biodiesel à sua composição, ao navio Olavo Bilac, integrante da frota da Petrobras.
A embarcação desatracou na noite de quarta (24), com destino ao Porto de Singapura, na Ásia, onde realizará a descarga de óleo combustível. A primeira operação de fornecimento de biobunker ocorreu no último domingo (22), quando o navio Castro Alves, também integrante da frota da estatal, recebeu 520 toneladas do produto.
As duas operações marcam o avanço do projeto Rota Verde, da Petrobras, em Pernambuco. Suape é o único complexo portuário das regiões Norte e Nordeste a distribuir o biobunker e o segundo do Brasil a integrar o programa, que também prevê a participação dos terminais de Rio Grande (RS), Santos (SP) e São Sebastião (SP) ao longo de 2026 e 2027.
Os insumos destinados à formulação de até 8 mil toneladas de bunker B30 foram desembarcados no Terminal Aquaviário de Suape, operado pela Transpetro, no último dia 11 de novembro, a bordo do navio Queen of Doria, que transportou biodiesel B100, proveniente de Aratu, na Bahia, e óleo combustível marítimo de baixo teor de enxofre (VLSFO).
“A inserção de Suape no projeto Rota Verde reforça nossa vocação energética e está alinhada à estratégia de consolidar o complexo como um polo de referência na produção e distribuição de combustíveis de baixo carbono, contribuindo para a descarbonização do transporte marítimo e para o desenvolvimento sustentável de Pernambuco”, afirma o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.
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Desempenho
A entrada de Suape na rota dos combustíveis renováveis ocorre em meio a um momento positivo na movimentação de cargas do complexo. De janeiro a outubro de 2026, o porto atingiu a marca de 24,02 milhões de toneladas operadas, volume 22% maior do que foi registrado no mesmo período do ano passado.
Desse total, a categoria que reúne combustíveis e derivados de petróleo representou a maior fatia, com 16,54 milhões de toneladas (68,9% do acumulado no período). O resultado evidencia o peso desse segmento nas operações locais e reafirma a importância estratégica do porto para o abastecimento energético do Brasil. No comparativo com a movimentação de granéis líquidos entre janeiro e outubro de 2025, o crescimento foi de 40,1%.