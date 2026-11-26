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Três dias após início do fornecimento de combustível marítimo com conteúdo renovável, o Porto de Suape alcançou a marca de 1.040 toneladas de biobunker distribuídas. A Transpetro realizou, nesta quarta-feira (25), a segunda operação de abastecimento de bunker B30 no complexo portuário pernambucano, fornecendo 520 toneladas do combustível, que incorpora 30% de biodiesel à sua composição, ao navio Olavo Bilac, integrante da frota da Petrobras.



A embarcação desatracou na noite de quarta (24), com destino ao Porto de Singapura, na Ásia, onde realizará a descarga de óleo combustível. A primeira operação de fornecimento de biobunker ocorreu no último domingo (22), quando o navio Castro Alves, também integrante da frota da estatal, recebeu 520 toneladas do produto.



As duas operações marcam o avanço do projeto Rota Verde, da Petrobras, em Pernambuco. Suape é o único complexo portuário das regiões Norte e Nordeste a distribuir o biobunker e o segundo do Brasil a integrar o programa, que também prevê a participação dos terminais de Rio Grande (RS), Santos (SP) e São Sebastião (SP) ao longo de 2026 e 2027.



Os insumos destinados à formulação de até 8 mil toneladas de bunker B30 foram desembarcados no Terminal Aquaviário de Suape, operado pela Transpetro, no último dia 11 de novembro, a bordo do navio Queen of Doria, que transportou biodiesel B100, proveniente de Aratu, na Bahia, e óleo combustível marítimo de baixo teor de enxofre (VLSFO).



“A inserção de Suape no projeto Rota Verde reforça nossa vocação energética e está alinhada à estratégia de consolidar o complexo como um polo de referência na produção e distribuição de combustíveis de baixo carbono, contribuindo para a descarbonização do transporte marítimo e para o desenvolvimento sustentável de Pernambuco”, afirma o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.





Desempenho

A entrada de Suape na rota dos combustíveis renováveis ocorre em meio a um momento positivo na movimentação de cargas do complexo. De janeiro a outubro de 2026, o porto atingiu a marca de 24,02 milhões de toneladas operadas, volume 22% maior do que foi registrado no mesmo período do ano passado.



Desse total, a categoria que reúne combustíveis e derivados de petróleo representou a maior fatia, com 16,54 milhões de toneladas (68,9% do acumulado no período). O resultado evidencia o peso desse segmento nas operações locais e reafirma a importância estratégica do porto para o abastecimento energético do Brasil. No comparativo com a movimentação de granéis líquidos entre janeiro e outubro de 2025, o crescimento foi de 40,1%.

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