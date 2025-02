Porto Digital abre inscrições para programa de formação em tecnologia

A- A+

O Porto Digital, maior distrito de inovação do Brasil, está com inscrições abertas para novas empresas interessadas em participar da Residência Tecnológica, programa que conecta estudantes de graduação ao setor de tecnologia. As inscrições seguem até esta sexta-feira, 21 de fevereiro, e o novo semestre do programa terá início em março.

A iniciativa tem como objetivo fomentar a inovação e a empregabilidade ao aproximar talentos de oportunidades reais de trabalho. Empresas participantes poderão desenvolver profissionais alinhados às suas necessidades, promovendo inclusão e diversidade no setor. Grandes nomes do mercado já fazem parte da Residência Tecnológica, como Accenture, Banco do Brasil, Ferreira Costa, Rede Globo, Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Extreme Digital, Adecco, Neurotech e Mosca Branca Deep Tech.

O programa é realizado em parceria com a Prefeitura do Recife, por meio do Embarque Digital, que concede bolsas de estudo a jovens egressos da rede pública de ensino. Além da formação acadêmica, os estudantes participam de mentorias semanais, ampliando suas chances de empregabilidade. Dados do Embarque Digital revelam que 72% dos alunos da segunda turma já estão empregados, sendo 60% na área de tecnologia, e a taxa de evasão do programa é de apenas 26%, contra uma média nacional de 68% em graduações de TI.

"A Residência Tecnológica do Porto Digital é um modelo de formação que acelera a capacitação de talentos e impulsiona a inovação nas empresas. Ao conectar estudantes a desafios reais do mercado, fortalecemos o ecossistema de tecnologia e geramos novas oportunidades de empregabilidade. Essa sinergia entre educação e negócios é essencial para o futuro do setor", afirma Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

As empresas interessadas podem se inscrever por meio do site oficial do Porto Digital até 21 de fevereiro. O programa representa uma oportunidade estratégica para corporações que desejam inovar e investir no desenvolvimento de profissionais qualificados para o mercado de tecnologia.

