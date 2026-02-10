Porto Digital abre inscrições para programas de empreendedorismo e internacionalização em Pernambuco
A iniciativa oferece 120 vagas para programas de Pré-Incubação, Incubação, Pré-Aceleração e Internacionalização
Em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, o Porto Digital anuncia a abertura de chamadas públicas para a jornada do empreendedorismo: Pré-Incubação, Incubação, Pré-Aceleração e Internacionalização. São 120 vagas oferecidas entre os programas.
O objetivo do projeto é impulsionar startups e negócios de base tecnológica em todos os estágios de desenvolvimento, desde a validação de ideias até a expansão para mercados internacionais.
Os programas foram desenvolvidos para atender às necessidades específicas dos negócios em diferentes níveis de maturidade.
Entenda os programas
Pré-Incubação
Transformar ideias em Produto Mínimo Viável (MVP) e negócios estruturados. É destinado a empreendedores e negócios em fase de ideação ou validação, e não exige CNPJ constituído.
O programa tem duração de 14 semanas em formato híbrido e oferece 50 vagas. As inscrições vão de 4 de fevereiro até 4 de março.
Incubação
O programa de Incubação é voltado para negócios de base tecnológica já formalizados com CNPJ ativo.
Ele é ideal para impulsionar o crescimento de startups com produto validado ou na fase final de validação, estruturar vendas e iniciar tração no mercado.
Com duração de 14 semanas em formato híbrido, também possui 50 vagas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 4 de março.
Pré-Aceleração
É um projeto voltado para startups que já superaram a fase de ideação, com MVP funcional ou produto validado e um claro foco em escalabilidade e tecnologia como parte central da sua proposta de valor.
A jornada de 12 semanas é oferecida em formato híbrido (100% online síncrono, culminando em um Demo Day presencial de Rodada de Negócios) e possui 10 vagas. As inscrições vão até 20 de março.
Internacionalização
O programa tem o objetivo de impulsionar a expansão de startups e empresas de base tecnológica pernambucanas para o mercado europeu, com destino a Aveiro, Portugal (Hub Cais do Porto).
O programa de 10 meses (quatro online e seis presenciais) selecionará até dez empresas com CNPJ constituído em Pernambuco, receita anual igual ou superior a R$ 1 milhão e equipe dedicada à internacionalização. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março.
Benefícios e taxas
Os participantes dos programas de Pré-Incubação, Incubação e Pré-Aceleração terão acesso a benefícios. Entre eles, a infraestrutura nas instalações do Porto Digital em Recife e Caruaru, networking exclusivo com a comunidade Porto Digital Startups e hubs parceiros, além de prioridade de exposição na Arena de Negócios do festival REC’n’Play 2026.
Um subsídio de 50% será concedido em alguns dos programas a empreendedores de grupos minoritários, residentes do Agreste e Sertão de Pernambuco, ou com renda familiar de até dois salários-mínimos.
Como participar
Os interessados devem consultar os editais e submeter suas propostas exclusivamente por meio de formulários online.
São cinco editais:
Veja o prazo de inscrição dos programas:
- Pré-Incubação, Incubação: inscrições até 4 de março;
- Pré-Aceleração e Internacionalização: inscrições até 20 de março.
As inscrições devem ser feitas no portal do Porto Digital em www.portodigital.org/.