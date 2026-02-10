Ter, 10 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tecnologia

Porto Digital abre inscrições para programas de empreendedorismo e internacionalização em Pernambuco

A iniciativa oferece 120 vagas para programas de Pré-Incubação, Incubação, Pré-Aceleração e Internacionalização

Reportar Erro
Porto Digital, no centro histórico do RecifePorto Digital, no centro histórico do Recife - Foto: Porto Digital/Divulgação

Em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, o Porto Digital anuncia a abertura de chamadas públicas para a jornada do empreendedorismo: Pré-Incubação, Incubação, Pré-Aceleração e Internacionalização. São 120 vagas oferecidas entre os programas. 

O objetivo do projeto é impulsionar startups e negócios de base tecnológica em todos os estágios de desenvolvimento, desde a validação de ideias até a expansão para mercados internacionais. 

Os programas foram desenvolvidos para atender às necessidades específicas dos negócios em diferentes níveis de maturidade. 

Leia também

• Pasta da Fazenda fará consulta pública para debater aumento de operações com ativos virtuais

• 2025: indústria cresce mais que a média do Brasil em sete estados

• Alelo obtém liminar na Justiça contra decreto que muda regras do vale-refeição e vale-alimentação

Entenda os programas 

Pré-Incubação
Transformar ideias em Produto Mínimo Viável (MVP) e negócios estruturados. É destinado a empreendedores e negócios em fase de ideação ou validação, e não exige CNPJ constituído.

O programa tem duração de 14 semanas em formato híbrido e oferece 50 vagas. As inscrições vão de 4 de fevereiro até 4 de março.

Incubação
O programa de Incubação é voltado para negócios de base tecnológica já formalizados com CNPJ ativo. 

Ele é ideal para impulsionar o crescimento de startups com produto validado ou na fase final de validação, estruturar vendas e iniciar tração no mercado. 

Com duração de 14 semanas em formato híbrido, também possui 50 vagas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 4 de março.

Pré-Aceleração
É um projeto voltado para startups que já superaram a fase de ideação, com MVP funcional ou produto validado e um claro foco em escalabilidade e tecnologia como parte central da sua proposta de valor. 

A jornada de 12 semanas é oferecida em formato híbrido (100% online síncrono, culminando em um Demo Day presencial de Rodada de Negócios) e possui 10 vagas. As inscrições vão até 20 de março.

Internacionalização
O programa tem o objetivo de impulsionar a expansão de startups e empresas de base tecnológica pernambucanas para o mercado europeu, com destino a Aveiro, Portugal (Hub Cais do Porto). 

O programa de 10 meses (quatro online e seis presenciais) selecionará até dez empresas com CNPJ constituído em Pernambuco, receita anual igual ou superior a R$ 1 milhão e equipe dedicada à internacionalização. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março.

Benefícios e taxas
Os participantes dos programas de Pré-Incubação, Incubação e Pré-Aceleração terão acesso a benefícios. Entre eles, a infraestrutura nas instalações do Porto Digital em Recife e Caruaru, networking exclusivo com a comunidade Porto Digital Startups e hubs parceiros, além de prioridade de exposição na Arena de Negócios do festival REC’n’Play 2026.

Um subsídio de 50% será concedido em alguns dos programas a empreendedores de grupos minoritários, residentes do Agreste e Sertão de Pernambuco, ou com renda familiar de até dois salários-mínimos. 

Como participar
Os interessados devem consultar os editais e submeter suas propostas exclusivamente por meio de formulários online.

São cinco editais: 

Veja o prazo de inscrição dos programas: 

As inscrições devem ser feitas no portal do Porto Digital em www.portodigital.org/.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter