Tecnologia Porto Digital abre inscrições para programas de empreendedorismo e internacionalização em Pernambuco A iniciativa oferece 120 vagas para programas de Pré-Incubação, Incubação, Pré-Aceleração e Internacionalização

Em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, o Porto Digital anuncia a abertura de chamadas públicas para a jornada do empreendedorismo: Pré-Incubação, Incubação, Pré-Aceleração e Internacionalização. São 120 vagas oferecidas entre os programas.

O objetivo do projeto é impulsionar startups e negócios de base tecnológica em todos os estágios de desenvolvimento, desde a validação de ideias até a expansão para mercados internacionais.

Os programas foram desenvolvidos para atender às necessidades específicas dos negócios em diferentes níveis de maturidade.

Entenda os programas

Pré-Incubação

Transformar ideias em Produto Mínimo Viável (MVP) e negócios estruturados. É destinado a empreendedores e negócios em fase de ideação ou validação, e não exige CNPJ constituído.

O programa tem duração de 14 semanas em formato híbrido e oferece 50 vagas. As inscrições vão de 4 de fevereiro até 4 de março.

Incubação

O programa de Incubação é voltado para negócios de base tecnológica já formalizados com CNPJ ativo.

Ele é ideal para impulsionar o crescimento de startups com produto validado ou na fase final de validação, estruturar vendas e iniciar tração no mercado.

Com duração de 14 semanas em formato híbrido, também possui 50 vagas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 4 de março.

Pré-Aceleração

É um projeto voltado para startups que já superaram a fase de ideação, com MVP funcional ou produto validado e um claro foco em escalabilidade e tecnologia como parte central da sua proposta de valor.

A jornada de 12 semanas é oferecida em formato híbrido (100% online síncrono, culminando em um Demo Day presencial de Rodada de Negócios) e possui 10 vagas. As inscrições vão até 20 de março.

Internacionalização

O programa tem o objetivo de impulsionar a expansão de startups e empresas de base tecnológica pernambucanas para o mercado europeu, com destino a Aveiro, Portugal (Hub Cais do Porto).

O programa de 10 meses (quatro online e seis presenciais) selecionará até dez empresas com CNPJ constituído em Pernambuco, receita anual igual ou superior a R$ 1 milhão e equipe dedicada à internacionalização. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março.

Benefícios e taxas

Os participantes dos programas de Pré-Incubação, Incubação e Pré-Aceleração terão acesso a benefícios. Entre eles, a infraestrutura nas instalações do Porto Digital em Recife e Caruaru, networking exclusivo com a comunidade Porto Digital Startups e hubs parceiros, além de prioridade de exposição na Arena de Negócios do festival REC’n’Play 2026.

Um subsídio de 50% será concedido em alguns dos programas a empreendedores de grupos minoritários, residentes do Agreste e Sertão de Pernambuco, ou com renda familiar de até dois salários-mínimos.

Como participar

Os interessados devem consultar os editais e submeter suas propostas exclusivamente por meio de formulários online.

São cinco editais:

Veja o prazo de inscrição dos programas:

Pré-Incubação, Incubação: inscrições até 4 de março;

Pré-Aceleração e Internacionalização: inscrições até 20 de março.

As inscrições devem ser feitas no portal do Porto Digital em www.portodigital.org/.

