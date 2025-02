Porto Digital cresce 14% e ultrapassa 21 mil colaboradores

A- A+

O Porto Digital, maior distrito de inovação do Brasil, encerra 2024 com um crescimento expressivo e consolidação como um dos principais polos de tecnologia da América Latina. O ecossistema registrou aumento de 14% no faturamento, atingindo R$ 6,2 bilhões, e ampliou o número de colaboradores para 21.551 profissionais.

“Os números refletem o compromisso contínuo do Porto Digital com a inovação e a transformação digital. Nosso ecossistema se fortalece ao atrair empresas e criar oportunidades para profissionais qualificados, promovendo um desenvolvimento sustentável para Recife e Pernambuco. Além disso, estamos focados em consolidar iniciativas que ampliem a inclusão digital e a formação de novos talentos, garantindo que o crescimento do setor também gere benefícios sociais e educacionais”, destacou Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

Atualmente, o Porto Digital abriga 475 empresas, consolidando-se como um dos maiores polos de inovação do país. Para sustentar essa expansão, o parque investe em infraestrutura e programas de capacitação profissional.

Novas empresas e geração de empregos

O distrito segue sua trajetória ascendente, mesmo diante dos desafios do setor globalmente. Entre as novas empresas que embarcaram recentemente, destacam-se Bradesco, Solar Coca-Cola e Deloitte. Com isso, há a expectativa de criação de mais vagas ao longo de 2025, impulsionando o desenvolvimento econômico da região.

O prefeito do Recife, João Campos, ressaltou o impacto do polo. “Não é novidade dizer que o Recife já tem o maior e mais importante parque tecnológico da América Latina. O Porto Digital é um patrimônio da nossa cidade, um grande ativo, gerador de emprego e renda. Mas o que impressiona é a solidez com que a evolução do nosso ancoradouro digital se mantém. (...) Para nós, enquanto gestão parceira do Porto Digital, fica o desafio de trabalhar para aproveitar cada vez mais essa pujança. Vamos seguir investindo fortemente na qualificação e formação de pessoas na área de tecnologia, como temos feito com o exitoso programa Embarque Digital”, afirmou.

Empresas em destaque

As empresas que mais se destacaram em faturamento foram:

- Accenture do Brasil

- Avanade do Brasil

- CESAR

- Deloitte

- Extreme Digital Consultoria

- GO.ORG

- Rede Globo

- Safetec Informática

- Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana

- Tempest Security Intelligence

Já as companhias com maior crescimento percentual foram Fusion DMS, Consenso Tecnologia e Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana.

No quesito empregabilidade, os maiores contratantes do ano foram Accenture do Brasil, Avanade do Brasil, Avantia Tecnologia, CESAR, Datamétrica, Deloitte, EAD Nassau, Provider Soluções Tecnológicas, Serttel e Speedmais.

Investimentos e expansão do setor

“O ecossistema do Porto Digital é um dos propulsores da economia de Pernambuco, e nosso governo tem trabalhado em parceria. Recentemente assinamos o contrato de gestão com o maior aporte da história, garantindo R$44,5 milhões para execução de políticas públicas voltadas à promoção do empreendedorismo, da transformação digital de cadeias produtivas e da criação de infraestruturas de suporte à inovação. Isso para fortalecer nosso polo tecnológico e garantir que a inovação seja mais presente”, destacou a governadora Raquel Lyra.

O setor de tecnologia já é o terceiro maior segmento da economia recifense, ficando atrás apenas da saúde e da construção civil.

Perspectivas para o futuro

Os dados foram levantados pelo Porto Digital, Softex-PE, Assespro-PE/PB e Seprope. “A gente segue crescendo. Os dados apontam para um faturamento superior a 14% e de 17% se tratando de colaboradores, ultrapassando a marca de 21 mil pessoas. Fruto de um trabalho consistente, o que é muito bom para o ecossistema, para as empresas que ele integram e para a sociedade”, destacou Yves Nogueira, presidente da Softex.

“Os números evidenciam um crescimento impressionante. Um setor que expande 14%, assim como o aumento expressivo no número de colaboradores, reflete a força desse avanço. Esse crescimento vertiginoso é resultado de um esforço coletivo entre empreendedores, líderes de entidades e todos que fazem o Porto Digital acontecer. O ecossistema segue em constante evolução, consolidando-se como um ambiente dinâmico e propício ao desenvolvimento contínuo”, complementou Gerino Xavier, presidente da Fenainfo e do Seprope.

