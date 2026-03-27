A- A+

Tecnologia Porto Digital cresce 19% e ultrapassa 24 mil colaboradores Com R$ 7,4 bi de faturamento em 541 empresas, o distrito de inovação reforça sua escala e avança em seu plano de expansão nacional e internacional

O Porto Digital, distrito de inovação localizado no Centro do Recife, amplia seu impacto econômico e social ao alcançar, em 2025, um faturamento de R$ 7,4 bilhões, reunir 24.079 colaboradores e somar 541 empresas em seu ecossistema. Os resultados consolidam o distrito como o maior da América Latina e evidenciam a força de um ambiente que combina geração de valor, formação de talentos e transformação urbana em escala.

“Os resultados mostram a consistência de um projeto que, ao longo do tempo, conseguiu articular política pública, iniciativa privada e formação de talentos em um mesmo ambiente. O Porto Digital hoje opera em escala, com capacidade de gerar impacto econômico e social e de se conectar com diferentes regiões do Brasil e do mundo”, afirma Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

O Porto Digital e o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, firmaram um contrato de gestão que tem realizado diversas iniciativas que incentivam o empreendedorismo e a transformação digital em cadeias produtivas regionais, resultando no fortalecimento e no impulsionamento de todo o Estado. Esse cenário contribuiu para o crescimento das startups na região, com alta de 72% no número de startups, segundo o Sebrae Startups Report Brasil 2025.

“O resultado do crescimento do Porto Digital reflete os investimentos importantes que o polo de inovação tem recebido em Pernambuco. A parceria com o Governo do Estado tem garantido o fortalecimento dos negócios inovadores tanto na Região Metropolitana quanto no interior. Através do programa Inova PE, inauguramos no ano passado a nova sede do Porto Digital, localizada em Caruaru, um exemplo que representa a ampliação desse ecossistema. Pernambuco tem orgulho de ter o maior distrito de inovação da América Latina”, destaca Raquel Lyra, governadora de Pernambuco.

O desempenho do distrito acompanha a expansão do setor de tecnologia da informação e comunicação (TIC) no Brasil. Em 2025, Recife teve um crescimento de 15,8% nos empregos formais na área de TIC, segundo dados do CAGED, sendo a capital que teve o melhor desempenho do país. Este resultado é fruto de parcerias estratégicas como o Embarque Digital, com a Prefeitura do Recife, e a expansão para o interior com o novo Armazém da Criatividade, em Caruaru, com o Governo do Estado.

“Esse resultado mostra que Recife e o Porto Digital estão no caminho certo ao apostar na inovação como estratégia de desenvolvimento, com a expansão do território de tecnologia permitindo que mais empresas se instalem, cresçam e gerem valor na cidade, consolidando um ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo; ao mesmo tempo, iniciativas como o Embarque Digital têm sido fundamentais para preparar a população para essas oportunidades, ampliando o acesso à formação tecnológica e garantindo mão de obra qualificada para sustentar esse crescimento, numa combinação de política pública consistente com investimento em gente que se traduz em mais empregos, mais renda e mais perspectivas para o futuro do Recife”, pontua João Campos, prefeito do Recife.

A base empresarial do ecossistema reúne multinacionais, grandes empresas nacionais e locais, startups e organizações intensivas em tecnologia, refletindo a diversidade e a sofisticação do ambiente de inovação. Entre as empresas com maior faturamento estão Accenture, Avanade, CESAR, Deloitte, Extreme Group, Incognia, Neurotech, Globo, Safetec e Tempest. Já entre as que mais empregam destacam-se Accenture, Avanade, CESAR, Datamétrica, Deloitte, FITec, Neurotech, Provider, Serttel e Speedmais.

“Os números do Porto Digital em 2025 não são apenas um indicador de crescimento, são a prova de que política pública bem orientada transforma vocação em escala. Quando o Governo de Pernambuco aposta de forma consistente em inovação, o resultado aparece em forma de empresas mais competitivas, empregos qualificados e um território que deixa de reagir ao futuro para começar a produzi-lo", pontua Mauricelia Montenegro, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação.

A expansão do Porto Digital também se materializa em novos ativos estratégicos. Em 2025, o distrito anunciou a construção da sede do NERD, plataforma de negócios do Porto Digital viabilizada com recursos da Finep e do Governo de Pernambuco. A iniciativa será inaugurada ainda no primeiro semestre de 2026.

"Estes resultados reafirmam a importância de um projeto como o Porto Digital. Para nós, do Tapioca Valley, fazer parte do Porto Digital é fundamental. As ações do ecossistema trouxeram impactos diretos para a nossa região como novos negócios, novos canais de distribuição e, principalmente, relacionamentos. A plataforma do Porto Digital faz com que o Tapioca Valley possa crescer como gerador de movimento. Movimento de pessoas, de contratações, de notas fiscais, de ideias e projetos”, avalia Rafael Soares, presidente do Tapioca Valley.

“O crescimento do faturamento reforça a consolidação do nosso ecossistema, evidenciando o amadurecimento das empresas, o fortalecimento das conexões e a crescente capacidade de gerar oportunidades concretas, tendo impacto direto para nossas startups, representando um ambiente cada vez mais propício ao crescimento, com maior acesso a capital, talentos qualificados e parcerias estratégicas”, pontua João Tompson, liderança na Manguez.al.

Para além do centro histórico do Recife, o Porto Digital vem ampliando sua presença por meio de iniciativas de interiorização em Pernambuco, como Caruaru e Petrolina, além de movimentos de expansão nacional, em estados como Goiás, Brasília e Sergipe, e internacional, com atuação em Aveiro.

"Temos que comemorar os números e resultados dos nossos empreendedores e empresas, atuamos todos como meio para que coisas fantásticas como essas possam ocorrer. Como todo processo de maturidade, precisamos avaliar sempre as lacunas e continuar focando no desenvolvimento das empresas e negócios. Chegará em breve o dia, que esse será o setor mais importante do nosso estado”, destaca Italo Nogueira, presidente da Aponti.

"O crescimento que alcançamos nos consolida como o maior distrito de inovação da América Latina, e isso nos enche de orgulho e esperança de que podemos ir ainda mais longe. Esse avanço se reflete diretamente na geração de oportunidades para profissionais qualificados, traduzindo a essência deste projeto, que nasceu para transformar e hoje se afirma como um motor de desenvolvimento e impacto social", analisa Gerino Xavier, presidente do Seprope.

Os dados apresentados são fruto do levantamento anual conduzido pelo Porto Digital, Aponti, Seprope e Tapioca Valley, utilizando informações comparativas da Prefeitura do Recife e dados fiscais do setor.

Veja também