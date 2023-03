Porto Digital cresce 29% em 2022 e aumenta o faturamento em quatro anos

A- A+

O Porto Digital fechou o ano de 2022 com um faturamento de R$ 4,75 bilhões, um valor 29,08% maior do que foi apurado em 2021, que foi de R$ 3,67 bilhões, de acordo com o seu balanço divulgado nesta quinta-feira (16). Quanto aos colaboradores, o parque tecnológico encerrou o ano com mais de 17 mil colaboradores, representando um aumento de 16%.

Ao todo, o parque faturou R$ 4.748.376.070,41 em 2022, crescimento de 150% em comparação com o registrado em 2018, de R$ 1,89 bilhão.

A meta do Porto Digital era de chegar ao ano de 2025 com um faturamento de R$ 3,5 bilhões, mas a meta já foi atingida no ano de 2022. Uma das metas do parque é de ter daqui a dois anos cerca de 20 mil colaboradores distribuídos entre 500 e 600 empresas. Com a ampliação, o Porto Digital chegará ao dobro do tamanho que tinha em 2018.

Dentre as empresas embarcadas no Porto Digital, as que registraram maior crescimento em 2022 foram a Mesa, Serttel e Tempest. Já entre as que mais faturaram estão, em ordem alfabética, Accenture, Acqio, Avanade, Avantia, CESAR, EAD Uninassau, Globo Nordeste, Insole, Neurotech e Tempest.

Entre as que mais empregam colaboradores no parque estão Accenture, Avanade, Avantia, CESAR, FITec, Neurotech, Pitang, Serttel, Speed+, Tempest e EAD Uninassau.

Veja também

redes sociais Reino Unido proíbe TikTok "com efeito imediato" em dispositivos oficiais