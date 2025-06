Porto Digital e empresas parceiras lançam academia para formação gratuita em tecnologia

A- A+

O Porto Digital, em parceria com as empresas Accenture, Deloitte, EY e NTT DATA, lançam a Academia SAP, programa intensivo e gratuito de capacitação voltado à formação de profissionais especializados nas soluções de software SAP.

Com início das aulas previsto para o dia 25 de junho, o curso será realizado de forma presencial, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30, no Bairro do Recife, coração do Porto Digital. Ao todo, serão ofertadas 60 vagas, distribuídas em duas turmas de 30 alunos, com foco nos módulos SAP MM (Materiais) e SAP SD (Vendas e Distribuição) — amplamente utilizados por empresas na gestão de operações e processos logísticos e comerciais.

As inscrições estão abertas até o dia 12 de junho, por meio do link.

Requesitos

Para os interessados em participar, os candidatos devem ter ensino superior completo ou estar nos anos finais de graduação em cursos como administração, contábil, tecnologia da informação, logística, física, estatística, engenharias, matemática ou áreas correlatas.

Habilidades como domínio básico de informática, pacote Office, habilidade de comunicação verbal e escrita, habilidade de escuta ativa e compreensão das necessidades dos clientes, além de idiomas inglês e espanhol, serão considerados um diferencial.

O processo seletivo ocorrerá em duas etapas. A primeira será conduzida com base em critérios técnicos e comportamentais. Os candidatos classificados participarão de dinâmicas presenciais com representantes das empresas parceiras, que irão avaliar competências interpessoais e capacidade de resolução de problemas.

Formação

Durante o curso, os estudantes terão aulas com instrutores especializados e poderão participar de 4 masterclasses temáticas conduzidas pelas empresas parceiras. Para concluir a formação, os estudantes deverão ter assiduidade acima de 80% nas aulas e masterclasses e índice técnico mínimo de 70% ao final do curso.

Além disso, todos os aprovados na formação participarão de dinâmicas com o setor de empregabilidade das empresas parceiras com possibilidade de contratação, elevando as chances de vínculo entre participantes e empresas.

“O Porto Digital tem como missão formar talentos, conectar empresas, sendo um catalisador da transformação econômica e social em Pernambuco. A Academia SAP é um exemplo claro de como podemos alinhar esses três objetivos a partir de uma conexão inédita entre gigantes da tecnologia, oferecendo formação de qualidade e com alta intenção de empregabilidade para profissionais que querem ingressar ou se reposicionar na área de tecnologia”, afirma Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

Veja também