EMPREGAÇO Porto Digital e multinacional japonesa abrem seleção com 25 vagas para estudantes de Tecnologia Selecionados irão atuar no escritório do Recife da NTT Data, que fica no Bairro do Recife

Parceria do Porto Digital com a NTT Data, uma das maiores consultorias de TI e Negócios do mundo, irá oferecer 25 vagas de trabalho para profissionais em início de carreira, que irão atuar no escritório da multinacional japonesa no Recife. A NTT Data tem sede em Tóquio, no Japão, e conta com 140 mil profissionais e opera em mais de 50 países.

As vagas são para a área de Qualidade em TI, com foco em diversidade: 50% das vagas são destinadas para mulheres, enquanto 10% se destinam a pessoas com deficiência (PCD).

Interessados devem estar cursando a partir do segundo semestre de algum curso superior na área de tecnologia.

As inscrições devem ser realizadas no site do processo seletivo entre esta sexta-feira (29) e dia 9 de outubro.

“O Empregaço é uma oportunidade de recrutarmos talentos locais para atuar nos projetos da NTT Data”, diz a gerente-executiva do escritório da NTT Data do Recife, Virgínia Heimann.

“Esse é um momento importante para o Porto Digital e para os jovens que querem ingressar no mercado de trabalho. A NTT Data, uma empresa internacional de grande porte, está oferecendo estas vagas e abrindo uma oportunidade fantástica para os nossos jovens. Temos certeza de que a empresa vai conseguir contratar jovens qualificados e bastante interessados”, explica o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena.

Seleção

O processo seletivo será realizado no escritório da NTT Data no Recife, localizado no Moinho Recife Business & Life, em 24 e 26 de outubro presencialmente, com resultado divulgado já no dia 27. Os detalhes sobre o passo a passo do processo seletivo podem ser conferidos no link de inscrição. Salários não foram informados.

Empregaço

O Empregaço é uma iniciativa do Porto Digital que visa garantir maior empregabilidade para profissionais de Tecnologia e Inovação no parque tecnológico. Para proporcionar maior adesão à iniciativa, o Porto Digital realiza eventos a fim de concentrar as inscrições e seleção do pessoal num momento específico.

Para esta edição do Empregaço, os candidatos devem ter visão crítica, lógica e analítica, iniciativa, alto nível de energia, personalidade, boa comunicação e argumentação verbal, prazer em superar desafios e atingir metas.



Os profissionais exercerão as seguintes atividades:

- Analisar e realizar testes de software;

- Funcional e testes manuais de software;

- Garantir a qualidade do software através de análise de requerimentos, planejamento e execução de testes funcionais.

