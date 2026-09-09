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Inteligêcia Artificial

Porto Digital e Sebrae abrem inscrições para o REC'n'Play Capítulo IA

Evento presencial no Bairro do Recife debaterá inteligência artificial aplicada a negócios

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Eventos da série REC'n'Play aprofundam temas específicos no Bairro do RecifeEventos da série REC'n'Play aprofundam temas específicos no Bairro do Recife - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

O Porto Digital e o Sebrae Pernambuco abriram as inscrições para o REC'n'Play Capítulo IA, evento presencial marcado para os dias 30 de setembro e 1º de outubro no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD), no Bairro do Recife. A programação é focada no uso prático da inteligência artificial aplicada a negócios e à geração de resultados reais para empresas.

A iniciativa marca a segunda edição da série de eventos temáticos criada sob o selo REC’n’Play, dando sequência ao Capítulo Saúde, realizado em agosto. Diferente dos formatos tradicionais baseados apenas em demonstrações, a grade do Capítulo IA prioriza oficinas práticas dirigidas à resolução de desafios corporativos.

A programação ao longo dos dois dias de evento está estruturada em cinco eixos centrais:

O encontro visa reunir lideranças e executivos de setores tradicionais responsáveis por inovação, equipes técnicas que operam ferramentas de IA no cotidiano, fundadores de startups e empresas de transformação digital, além de estudantes, pesquisadores e representantes do setor público.

 

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