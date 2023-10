Porto Digital inaugura parque tecnológico na Europa

A- A+

Na próxima quinta-feira (05) o Porto Digital vai inaugurar o primeiro parque tecnológico brasileiro na Europa, na cidade de Aveiro, na região central de Portugal. A unidade será uma extensão da sua matriz no Recife e pretende se concretizar como um centro para internacionalização de startups e empresas de TI brasileiras, além de ser também uma ponte de acesso de empresas portuguesas de TI ao mercado brasileiro.

A inauguração oficial do Porto Digital Europa está marcada para às 11 horas, como parte do Brazil Tech Days, atividade inserida na programação do Aveiro Tech Week. No início, a unidade já contará com quatro empresas brasileiras estabelecidas e outras cinco em processo de negociação. Temporariamente, a unidade europeia operará nas instalações do Parque de Exposições de Aveiro.

Estarão presentes na solenidade o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, a vice-presidente do Porto Digital Europa, Mariana Pincovsky, o country manager do Porto Digital Europa, João Barbosa, a secretária de Ciências, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro e o presidente da Câmara de Aveiro, José Tibau Esteves.

