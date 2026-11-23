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Turismo Porto do Recife abre temporada de cruzeiros 2026/2027 nesta terça-feira (24) Navio Viking Jupiter chega à capital pernambucana com 1.335 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes

O Porto do Recife inicia, nesta terça-feira (24), a temporada de cruzeiros marítimos 2026/2027. A abertura será marcada pela chegada do navio Viking Jupiter, prevista para as 7h30, no cais 02. A embarcação tem 229 metros de comprimento e transporta 860 passageiros e 475 tripulantes, totalizando 1.335 pessoas.

O navio parte do Porto de Mindelo, em Cabo Verde, e, após a escala na capital pernambucana, seguirá viagem para o Porto do Rio de Janeiro. A operação no Recife contará com a agência de navegação Wilhelmsen e o operador portuário Superservice.

A chegada da embarcação marca o início de mais um período de movimentação de turistas internacionais no terminal portuário. A temporada reforça o papel do Porto do Recife nas rotas de cruzeiros marítimos que passam pela costa brasileira e a participação da capital pernambucana no turismo marítimo.

De acordo com a Coordenadoria de Imprensa do Porto do Recife, a imprensa poderá acompanhar a atracação do navio a partir das 7h30, com possibilidade de registrar imagens da embarcação e entrevistar representantes envolvidos na operação.

Serviço

Abertura da temporada de cruzeiros 2026/2027

Quando: terça-feira (24), a partir das 7h30

Onde: Porto do Recife, na Praça da Comunidade Luso-Brasileira, nº 70, Bairro do Recife, ao lado do Forte do Brum.

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