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Recife Porto do Recife aponta avanços na expansão sustentável e planejada da infraestrutura portuária Expectativa do presidente do equipamento é um crescimento ainda maior em 2027

O diretor-presidente do Porto do Recife, Wagner Macil, apontou avanços na expansão sustentável e planejada da infraestrutura portuária e de negócios neste ano. Segundo o gestor, o terminal portuário vem dando demonstrações de que vai crescer nos próximos anos com equilíbrio financeiro e atração de novos negócios, sobretudo a partir de 2027

“Esta virada operacional e financeira, com a participação direta de um time técnico comprometido, tem sido impulsionada por vários fatores, conforme estabelecido no Plano Anual de Negócios 2026, que é essencial para o crescimento do terminal portuário e prevê o maior volume de investimentos públicos e privados das últimas duas décadas já assegurados", avaliou.

De acordo com Maciel, a expectativa é garantir a infraestrutura necessária para o crescimento operacional na movimentação de cargas e nas receitas, mesmo com um cenário global atual adverso e marcado por conflitos geopolíticos, encarecimento do frete marítimo, oscilações no preço do petróleo e mudanças climáticas.

"Além disso, a renovação do Convênio de Delegação de Competências, assinada este ano entre os governos federal e de Pernambuco, garante estabilidade regulatória e assegura a perenidade do modelo de gestão estadualizada. Estamos prontos para, já a partir de 2027 e nos próximos anos, crescermos em volume de cargas, movimentação portuária, operações turísticas e atração de novos negócios”, declarou.





Para garantir que essas metas sejam atingidas, o Porto do Recife estabeleceu diretrizes prioritárias de governança, destacando-se dentre elas, a realização da dragagem nos canais de navegação interno e externo, atualmente em andamento e finalização da primeira etapa.

A ampliação da profundidade para 12 metros pós-dragagem vai proporcionar um aumento substancial nas operações de cargas transitadas no porto, traduzindo o ganho físico de infraestrutura em ampliação contínua de receita e faturamento.

Neste contexto, o Plano Anual de Negócios levou em consideração pontos determinantes para a melhoria da infraestrutura do porto e consequente aumento do volume de operações. São eles: os investimentos federais encabeçados pela dragagem dos canais de acesso (R$ 93,4 milhões) e renovação do sistema de defensas (R$ 15 milhões), a contratação do novo sistema de combate a incêndio, a implementação do novo Plano de Segurança Portuária e a elaboração de projetos para a contratação de serviços de manutenção e revitalização portuária, e drenagem e pavimentação completas das vias internas.

“Esse planejamento cria condições para que o Porto do Recife amplie as suas operações e atraia novos negócios. Com os investimentos em infraestrutura e a melhoria da capacidade operacional, Pernambuco ganha ainda mais competitividade e novas oportunidades de geração de emprego e renda”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto.

Expansão

Além das medidas estruturais, para se adaptar aos custos marítimos globais crescentes e às complexidades do mercado, como os conflitos geopolíticos, o Porto do Recife afirmou ter focado na expansão de novos clientes de nicho e otimização das operações nos berços.

Um dos destaques é o terminal REC08, arrematado pelo grupo LiquiPort Terminal Portuário, que receberá um aporte de mais de R$ 50 milhões para um moderno terminal de grãos, assegurando o fornecimento contínuo de malte e cevada ao polo cervejeiro de Pernambuco.

Para o diretor Administrativo e Financeiro do Porto do Recife, Ângelo Andrade, o avanço recente decorre da integração de mecanismos de controle e governança.

“Instrumentos de planejamento como o Plano de Negócios e o Orçamento Corporativo não são meras peças formais, operam como ferramentas integradas de gestão, conectadas ao controle diário de fluxo de caixa e à disciplina de custos. Essa arquitetura confere previsibilidade financeira, transparência e segurança jurídica para os participantes do ecossistema portuário. Ao fortalecer a governança interna e a saúde financeira da companhia, transformamos o porto em um ativo confiável para atrair capital e parcerias de longo prazo”, destacou.

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