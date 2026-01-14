Porto do Recife e Suape entram no radar do governo em nova rodada de leilões
Plano do Ministério de Portos e Aeroportos prevê 40 concessões de infraestrutura em 2026
O governo federal pretende realizar 40 leilões de infraestrutura ao longo de 2026, com destaque para ativos estratégicos em Pernambuco. O anúncio foi feito pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que confirmou a inclusão do Porto do Recife e do Complexo Industrial Portuário de Suape entre os empreendimentos que integram o novo pacote de concessões.
De acordo com o ministério, a agenda contempla 21 aeroportos, 18 portos e uma hidrovia. Já em fevereiro, o primeiro bloco deve ser levado a leilão, reunindo quatro empreendimentos portuários localizados no Recife, Macapá, Natal e Porto Alegre. A expectativa é que esse conjunto de ativos atraia cerca de R$ 230 milhões em investimentos.
Pernambuco
Na capital pernambucana, o destaque é o Terminal Marítimo de Passageiros, que tem previsão de R$ 2,3 milhões em investimentos e prazo de concessão de 25 anos. Segundo a pasta, o terminal da capital pernambucana, em conjunto com os de Fortaleza (CE), Maceió (AL) e Salvador (BA), deverá fortalecer um circuito integrado de cruzeiros no Nordeste, reforçando a vocação natural da região para o turismo.
Além do Porto do Recife, Pernambuco também será contemplado com investimentos em Suape. Entre os 18 leilões de portos previstos para 2026, está programada a concessão de um Terminal de Uso Privativo (TUP) no complexo industrial e portuário ao longo do ano, iniciativa que deve ampliar a capacidade operacional e reforçar a posição estratégica do hub logístico pernambucano.
No cenário nacional, outro projeto de grande porte é o Tecon Santos 10, considerado estratégico para a logística brasileira. O leilão está previsto para março e deve envolver investimentos estimados em R$ 6,4 bilhões, com impacto direto na ampliação de 50% da capacidade de movimentação de cargas do Porto de Santos.
“Estamos trabalhando para, na próxima semana, apresentarmos um detalhamento do cronograma do Tecon Santos 10”, afirmou Silvio Costa Filho. O novo terminal terá área de 621 mil metros quadrados. “Será o maior leilão da história do Brasil”, completou.
A agenda de concessões inclui ainda a Hidrovia do Paraguai, cuja licitação está prevista para o segundo semestre de 2026. O empreendimento deve facilitar o escoamento da produção na América do Sul e marcar a primeira concessão hidroviária do país, com expectativa de investimentos superiores a R$ 60 milhões. “A partir daí, vamos avançar fortemente nessa agenda de concessões hidroviárias brasileiras”, disse o ministro.
Aeroportos
Na área aeroportuária, o ministro ressaltou que o leilão do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, está marcado para o dia 30 de março, além de outros 20 aeroportos regionais que também devem ser concedidos à iniciativa privada.
“Estamos reduzindo investimentos diretos em aeroportos regionais para transferi-los à iniciativa privada, a exemplo dos 13 leilões realizados no ano passado. A ideia é retirar de prefeitos e governadores a responsabilidade de cuidar desses equipamentos, porque entendemos que isso cabe à iniciativa privada”, afirmou o ministro.