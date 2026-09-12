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Coluna Movimento Econômico Porto do Recife entra na disputa por negócios da Margem Equatorial A procura ocorre em um momento favorável, com a desmobilização de área atualmente ocupada por dez antigos tanques ligados à operação da Petrobras

A perspectiva de avanço da exploração de petróleo e gás na Margem Equatorial começa a movimentar negócios bem antes de uma eventual produção comercial. Empresas que atuam no mercado offshore já procuraram o Porto do Recife em busca de áreas e estruturas capazes de atender a futuras operações ligadas à nova fronteira petrolífera brasileira.

Ainda não há contratos fechados relacionados à Margem Equatorial, mas a movimentação mostra que o porto recifense pode disputar uma parcela da cadeia logística e industrial que tende a se formar em torno dos projetos, como ocorreu no pré-sal.

A exploração offshore exige uma ampla retaguarda em terra, envolvendo armazenagem, movimentação de equipamentos, manutenção, suprimentos e diferentes serviços de apoio às operações marítimas.

É justamente nessa cadeia que o Porto do Recife tenta encontrar espaço. A administração portuária já estuda alternativas para acomodar empresas interessadas na infraestrutura disponível no terminal.

A procura ocorre em um momento particularmente favorável. Uma área atualmente ocupada por dez antigos tanques ligados à operação da Petrobras está em processo de desmobilização e poderá abrir espaço para novos projetos.

Segundo o presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel, a administração já obteve autorização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para desincorporar, desmontar e, posteriormente, alienar os equipamentos. A retirada dos tanques permitirá liberar espaço importante dentro do porto, justamente quando começam a surgir consultas de empresas interessadas em operações offshore.

O movimento merece atenção porque a Margem Equatorial pode criar uma nova geografia para a indústria brasileira de petróleo e gás. A região se estende pelo litoral do Amapá ao Rio Grande do Norte e, caso as pesquisas confirmem reservas economicamente viáveis, poderá estimular investimentos muito além das plataformas de exploração.

Bases logísticas, empresas de engenharia e de manutenção naval, serviços de transporte e armazenagem e fornecedores de equipamentos estão entre os negócios que podem ser mobilizados.

O Porto do Recife não estará sozinho nessa corrida. Outros terminais do Norte e Nordeste também deverão buscar espaço na cadeia offshore, especialmente aqueles mais próximos das futuras áreas de exploração.

Por isso, a liberação de novas áreas dentro do porto chega em boa hora. A Margem Equatorial ainda tem um longo caminho até produzir petróleo em escala comercial. Mas a corrida pela infraestrutura necessária para sustentar essa indústria começa muito antes.

Selo EDGE

O Aura Paiva, próximo lançamento da Construtora e Incorporadora Rio Ave, recebeu a certificação internacional EDGE, desenvolvida pelo Banco Mundial em parceria com a IFC (International Finance Corporation). O projeto prevê redução de 35% no consumo de energia, 25,7% no uso de água e 20% no carbono incorporado aos materiais, em comparação com edifícios convencionais. Entre as soluções adotadas estão ventilação natural, vidros de alta performance, brises de sombreamento e iluminação eficiente.

Vagas abertas

A UFPE realiza, nos dias 22 e 23, a 15ª edição da Feira UFPE no Mercado, no Complexo de Convenções da universidade. O evento deve reunir mais de 7 mil pessoas e cerca de 30 empresas com processos seletivos e vagas abertas. Considerada a maior feira de empregabilidade e conexão entre universidade e mercado do Norte e Nordeste, a programação é aberta a estudantes de todas as instituições. O acesso é gratuito.

Reforma Tributária

A entrada do IBS e da CBS amplia a importância do planejamento tributário na gestão das empresas. O tema será debatido neste sábado (12), às 9h, no 15º Encontro de Contabilidade do Cabo e Mata Sul, promovido pelo CRCPE. O evento discutirá os impactos da Reforma Tributária, o Simples Nacional e o papel cada vez mais estratégico dos profissionais contábeis.

Dia de sorte

O Shopping Costa Dourada promove uma ação especial para o Dia do Cliente deste ano. A iniciativa vai consistir em uma rede suspensa com vários balões, que serão soltos no mall nos dias 14, 15 e 16 de setembro, sempre às 19h. Os clientes que encontrarem os balões premiados poderão trocar os vouchers por valores em dinheiro no próprio Costa Dourada, na hora, durante o período da ação.

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