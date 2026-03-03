A- A+

Atracadouro Porto do Recife: estratégico para o desenvolvimento de Pernambuco O terminal conta com nove berços operacionais, permitindo a atracação simultânea de até nove embarcações

Estratégico para o desenvolvimento de Pernambuco, o Porto do Recife, às margens dos rios Capibaribe e Beberibe, opera com navios de longo curso e cabotagem para importação e exportação de cargas nacionais e internacionais. O terminal conta com nove berços operacionais, permitindo a atracação simultânea de até nove embarcações, além de dispor de armazéns, pátios, estrutura para cruzeiros e Terminal Marítimo de Passageiros.

Segundo o presidente do Porto do Recife, Paulo Nery, a logística moderna aborda um ecossistema interligado, eficiente, com previsibilidade e integração dos modais, e o porto é um dos ativos mais importantes da cadeia logística pernambucana. Hoje, o atracadouro se interliga por meio das BRs 101 e 232, fazendo a conexão do centro para o interior do estado.

“Mais de 70 mil caminhões entraram e saíram do Porto do Recife em 2024, sem alterar o trânsito da cidade, e aí a importância dessa integração porto-cidade. E você percebe o tamanho de movimentação de carga que esse porto já tem e com a tendência gigante de crescimento”, explicou.

Movimentação

De acordo com o gestor, há mercadorias que são mais movimentadas no porto, como açúcar, fertilizantes, trigo, malte de cevada, barrilha e bobina de aço.

“O açúcar eu diria que foi o indutor para a criação do Porto do Recife. A parceria com o Sindaçúcar-PE e com as nossas usinas é muito forte e ocupa um local de destaque nessa movimentação de cargas”, afirmou.

Na indústria de fertilizantes, o Porto do Recife tem uma parceria com a Fertine, empresa do Grupo Fertipar. De acordo com Nery, todo fertilizante utilizado na agricultura de Pernambuco, e em partes dos estados da Paraíba e de Alagoas, passa pelo Porto do Recife por meio da empresa.

Receita

Em 2024, o porto movimentou 1,7 milhão de toneladas de cargas. No mesmo ano, a movimentação financeira atingiu uma receita de R$ 48,6 milhões. As projeções apontavam que, em 2025, o porto alcançaria dois milhões de toneladas de cargas, mas não foram atingidas.

Outro objetivo buscado pelo atracadouro é o de aumentar a capacidade de faturamento. A expectativa é que o porto tenha alcançado, em 2025, uma receita de R$56 milhões a R$58 milhões, um crescimento em torno de 15% no comparativo com 2024.

“Esperamos que em 2026 já tenhamos um saldo tanto de movimentação de carga, quanto de faturamento. E a partir de 2027, consolidando todos os projetos, a gente consiga elevar o porto a um outro patamar de faturamento”, mencionou Paulo Nery. A perspectiva é que o faturamento chegue a R$ 70 milhões no próximo ano.



Dragagem

Em setembro de 2025, a governadora Raquel Lyra e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinaram o termo de compromisso para a dragagem do Porto do Recife. As obras contam com um investimento federal de mais de R$ 100 milhões. Após a assinatura, foi aberta a licitação para a contratação da empresa especializada para executar as obras.

O projeto amplia a profundidade dos canais internos e externos, garantindo calado de até 12 metros, o que possibilita a atracação de navios de maior porte. As obras devem ser finalizadas em 2026.

Na mesma ocasião, também foi lançado o edital de arrendamento do Terminal Marítimo de Passageiros. Neste ano, a gestão do porto pretende conceder o equipamento à iniciativa privada.



“Uma empresa com experiência na área terá uma capacidade maior nas negociações com os grandes armadores para trazer mais navios para a temporada. E também fazer investimentos de recuperação e de manutenção do terminal”, apontou o presidente.

No âmbito da infraestrutura, o atracadouro está com um projeto executivo em andamento na ordem de R$ 20 milhões para drenagem e pavimentação do porto, principalmente do cais, para trazer segurança para as pessoas que trabalham no local e eficiência no processo de carga e descarga de mercadoria. As obras devem ser executadas ainda este ano.

Veja também