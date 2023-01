A- A+

Turismo Porto do Recife recebe o primeiro cruzeiro de 2023 MS Marina atracou no Porto do Recife com mais de mil passageiros

Recife recebeu o primeiro cruzeiro do ano, dando continuidade a temporada de cruzeiros 2022/2023. O primeiro navio a atracar na capital pernambucana foi o MS Marina, de bandeira das Ilhas Marshall, na Oceania. Foram 1.133 passageiros a bordo que puderam conhecer o Recife, gerando movimentação financeira na cidade.

A temporada de cruzeiros no Recife teve início no dia 12 de outubro do ano passado e segue até 18 de abril. Ao longo do período, são esperados 23 navios, 35 mil passageiros e uma movimentação financeira de R$ 2 milhões em Pernambuco.

Ao desembarcarem, os turistas foram saudados por um receptivo turístico organizado pela Empetur e Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco. Estiveram presentes também prestando suporte aos visitantes funcionários do Porto do Recife, em parceria com a Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco, a Empetur, a Prefeitura do Recife, a Secretaria de Defesa Social, a CTTU, a Guarda Municipal e a CIATUR.

“Queremos dar atenção ao trade turístico e também a quem opera cruzeiro. Vamos começar as reuniões setoriais e temos um representante do trade como presidente da Empetur e vai nos ajudar com a interlocução. Vamos discutir os aspectos para dialogar o meio ambiente com a infraestrutura, segurança, teremos uma gestão transversal para garantir que o turista se impressione com nossa gente”, disse o novo secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho.

A Chefe do Gabinete do Programa Recentro, Ana Paula Vilaça, a expectativa é positiva para a chegada dos turistas neste ano no Recife. “Queremos que tenham uma experiência positiva ao vir à nossa cidade, para voltar outras vezes. Os atrativos tem um reforço para divulgar uma programação e voltem com a vontade de conhecer a nossa cidade”, afirmou.

