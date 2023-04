A- A+

Turismo Porto do Recife recebe último cruzeiro da temporada 2022-2023 nesta terça (18) O navio Costa Favolosa aporta no Terminal Marítimo de Passageiros da cidade, com 2.500 passageiros

Um dos maiores navios em sua categoria no mundo, o Costa Favolosa chega às 7h desta terça-feira (18) ao Terminal Marítimo de Passageiros do Porto do Recife, encerrando a temporada de cruzeiros 2022-2023 na cidade.

A embarcação, está vindo de Salvador, na Bahia, com 2.500 turistas. Os passageiros vão descer no porto e poderão visitar o entorno da região.

O navio cruzeiro sai da cidade às 13h, com mais 710 pessoas que vão embarcar no Recife, com direção à Ilha Tenerife, a maior da região das Canárias espanholas, próximo à costa da África Ocidental.

O Costa Favolosa é um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, com capacidade para transportar cerca de 3.800 passageiros em 1.500 cabines. A embarcação tem teatro, cassino, bares e restaurantes, além de piscinas e spas.

