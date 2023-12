Porto do Recife tem crescimento de 27% nas importações e exportações até 20 de dezembro

A- A+

O Porto do Recife comemora números expressivos em 2023. O balanço do ano nas importações e exportações apontou um crescimento de 27% até o último dia 20 de dezembro. A movimentação acumulada de 1° de janeiro a 20 de dezembro de 2023 foi de 1.374.34 toneladas. Até o final do ano, a perspectiva é de efetiva movimentação de mais 35.515 toneladas. Como comparativo, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, o total de cargas movimentadas em 2022, foi de de 1.160.992 toneladas.

Entre os segmentos que ajudaram a alavancar a movimentação estão o trigo, bobina de aço e açúcar. Sobre esse último item, o detalhe foi o aumento na exportação de açúcar demerara e refinado para suprir as demandas da cota americana, bem como para as novas demandas de exportações para atender à cota europeia.

Varios fatores contribuem para o atual cenário, a exemplo das importações de trigo, dentre os quais o conflito entre Rússia e Ucrânia e no Oriente Médio que geraram embargos comerciais entre alguns países. Além disso, importantes países produtores como a Índia reduziram suas exportações destinando grande parte de sua produção para abastecer o mercado interno.

"Esses números mostram a força de Pernambuco, que virou a solução encontrada por alguns países para suprir as suas necessidades em razão de diversos problemas. Claro que é um resultado que nos dá ânimo para 2024, cujo objetivo é crescer mais 25%", enfatizou o presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia.

ESTRUTURA

O Porto do Recife está preparado para receber até oito navios, simultaneamente, em seus berços de atracação. Possui uma área de 114 mil m² disponíveis para armazenagem de cargas diversas, dividida em armazéns cobertos (com capacidade de abrigar aproximadamente 60 mil toneladas) e pátios para cargas diversas (com capacidade para 50 mil toneladas).

O Porto recifense também tem silos portuários próprios que podem armazenar 25 mil toneladas de grãos, além de terminal privado de malte de cevada com capacidade atual de 22 mil toneladas, com projeto de duplicação de sua capacidade de armazenamento em fase de implantação.

Se encontram atualmente em fase de análise quanto à viabilidade técnica, econômica e ambiental, projetos para as diversas áreas definidas no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ, o que denota a importância do Porto do Recife no cenario econômico do estado de Pernambuco e do país.

O Porto do Recife, situado no centro urbano da capital pernambucana, possui acessos estratégicos aos principais pontos da Região Metropolitana, com as menores distâncias aos principais centros de distribuição de mercadorias que se destinam ao interior e ao litoral do Estado. Atualmente o Porto do Recife pode receber navios de até 11,00 metros de calado, como resultado de recente dragagem, concluída em maio de 2022.

