Movimentação Porto do Recife tem crescimento de 43% das movimentações no primeiro quadrimestre de 2024 No mesmo período de 2023, o Porto do Recife registrou a circulação de 454.048 toneladas de produtos

Sob a liderança do presidente Delmiro Gouveia, o Porto do Recife continua sua trajetória ascendente, registrando um aumento de 43% nas movimentações durante os primeiros quatro meses de 2024.

Os dados revelam um salto significativo, totalizando um acréscimo de 195.668 toneladas no volume de mercadorias movimentadas. Entre os produtos em destaque estão açúcar, barrilha, bobinas de aço, fertilizantes, malte, trigo, combustível, milho, etanol e uma variedade de materiais diversos.

No mesmo período de 2023, o Porto do Recife registrou a circulação de 454.048 toneladas de produtos. Essa cifra saltou para 649.716 toneladas entre janeiro e abril de 2024.

"O Porto do Recife reafirma a sua importância para a economia de Pernambuco e também do Brasil com este crescimento. Estamos em um ponto privilegiado e o resultado é fruto do esforço de todos que fazem o Porto do Recife", afirmou o presidente Delmiro Gouveia.

"A nossa expectativa é seguir em ascensão, tanto no segundo semestre quanto no geral do ano. Devemos terminar 2024 acima dos 30% de acréscimo comparado a 2023", completou o diretor comercial do Porto do Recife, Andrei Lira.

Confira abaixo o comparativo mês a mês entre 2023 e 2024:

Janeiro de 2023 - 145.544 tonelada

Janeiro de 2024 - 182.842 toneladas

Fevereiro de 2023 - 87.285 toneladas

Fevereiro de 2024 - 103.362 toneladas

Março de 2023 - 139.459 toneladas

Março de 2024 - 187.246 toneladas

abril de 2023 - 81.760 toneladas

abril de 2024 - 176.266 toneladas

