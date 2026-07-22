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Recife Porto do Recife ganha novo plano de investimentos e ações O diretor-presidente do atracadouro, Wagner Maciel, visitou a Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (22)

O Porto do Recife recebeu um novo plano de investimentos e ações para a melhoria do equipamento com recursos próprios. Os detalhes do plano foram apresentados pelo diretor-presidente do atracadouro, Wagner Maciel, nesta quarta-feira (22), em visita à Folha de Pernambuco.

Maciel foi recebido pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pelo diretor operacional, José Américo Lopes Góis; pela editora-chefe, Leusa Santos; e pela a gerente de mercado, Tânia Campos.

Acompanhado do diretor comercial de Operações do Porto do Recife, Edson Bartolomeu, e do coordenador de Meio Ambiente de Segurança e Saúde no Trabalho, Emanuel Rocha, Maciel listou os pontos mais relevantes do plano.

“Podemos destacar a renovação de todo o sistema de embarcação, do sistema de segurança e videomonitoramento, novo controle de acesso às áreas portuárias. Apresentamos nesta semana um novo plano de segurança popular e estamos também incluindo projetos para captar recursos e fazer todo o sistema de drenagem e pavimentação das vias internas e ver os retrofits de modernização e operação de armazéns”, detalhou.

Além do plano de investimentos, Maciel apresentou as ações que já estão em curso para a melhoria da infraestrutura do porto.

“Temos alguns projetos do Porto do Recife que já estão em curso, a exemplo das obras de dragagem para aumentar a profundidade, contribuindo para a atração de navios maiores, uma maior movimentação de cargas; e da renovação do sistema de defensas”, complementou.



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