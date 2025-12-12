A- A+

COMÉRCIO Portos brasileiros vão bater recorde de movimento mesmo com tarifaço, diz Silvio Costa Filho Ministro afirma que 1,3 bilhão de toneladas foram movimentadas no Brasil neste ano

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, celebrou nesta sexta-feira, 12, o recorde de concessões realizadas pela pasta em 2024 e 2025. Ao participar de evento Porto do Rio de Janeiro, ele ressaltou que o setor e o porto da capital registram crescimento, mesmo com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

"Já temos mais US$ 58 bilhões assinados. Mesmo com o tarifaço, vamos bater recorde com mais de 1,3 bilhão de toneladas movimentadas no Brasil. Crescemos 4% em outubro. No Rio, em novembro, houve crescimento de 14% no volume de movimentação de cargas", afirmou o ministro.

Costa Filho participou do anúncio da expansão da capacidade do terminal de contêineres da ICTSI Rio Brasil Terminal.

Os investimentos, na soma de R$ 948 milhões, permitem à operadora internacional de terminais portuário um acréscimo de quase 18 mil m² de área operacional.

"Esperamos que esse projeto gere 3 mil empregos diretos. Estamos prontos para apoiar a terceira etapa de expansão do grupo com mais R$ 1 milhão", complementou o ministro.

Veja também