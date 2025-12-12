Sex, 12 de Dezembro

COMÉRCIO

Portos brasileiros vão bater recorde de movimento mesmo com tarifaço, diz Silvio Costa Filho

Ministro afirma que 1,3 bilhão de toneladas foram movimentadas no Brasil neste ano

Porto de Sines: porta de entrada para produtos do Nordeste - Foto: Divulgação

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, celebrou nesta sexta-feira, 12, o recorde de concessões realizadas pela pasta em 2024 e 2025. Ao participar de evento Porto do Rio de Janeiro, ele ressaltou que o setor e o porto da capital registram crescimento, mesmo com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

"Já temos mais US$ 58 bilhões assinados. Mesmo com o tarifaço, vamos bater recorde com mais de 1,3 bilhão de toneladas movimentadas no Brasil. Crescemos 4% em outubro. No Rio, em novembro, houve crescimento de 14% no volume de movimentação de cargas", afirmou o ministro.

Costa Filho participou do anúncio da expansão da capacidade do terminal de contêineres da ICTSI Rio Brasil Terminal.

Os investimentos, na soma de R$ 948 milhões, permitem à operadora internacional de terminais portuário um acréscimo de quase 18 mil m² de área operacional.

"Esperamos que esse projeto gere 3 mil empregos diretos. Estamos prontos para apoiar a terceira etapa de expansão do grupo com mais R$ 1 milhão", complementou o ministro.

