Ter, 21 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça21/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
parcerias comerciais

Portugal está empenhado no aprofundamento do acordo Mercosul-UE, diz primeiro-ministro

Luís Montenegro essaltou o esforço do Brasil para a assinatura do acordo

Reportar Erro
Encontro entre Lula e o primeiro-ministro português, Luís Montenegro Encontro entre Lula e o primeiro-ministro português, Luís Montenegro  - Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, afirmou que Portugal defende o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. "Estamos empenhados no aprofundamento do acordo Mercosul-UE", disse Montenegro na manhã desta terça-feira, 21, durante declaração conjunta, em Lisboa, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 

Montenegro ressaltou o esforço do Brasil para a assinatura do acordo, destacando o papel do presidente brasileiro. 

O primeiro-ministro afirmou que Portugal quer ser um parceiro do Brasil em sua entrada na economia europeia, assim como o Brasil é parceiro de empresas portuguesas que atuam no País.

Leia também

• UE alerta para "consequências catastróficas" sem liberdade de navegação permanente em Ormuz

• Chegada imprecisa de equipes dos EUA e do Irã ao Paquistão cria ambiente difícil

• Após ameaças, Irã e EUA se preparam para Nova negociação no Paquistão



Imigração
Montenegro também disse que, mesmo que tenham ocorrido episódios conflituosos, os imigrantes brasileiros têm se comportado em Portugal e que quer receber mais imigrantes do Brasil.

Ele ponderou que houve alguns "focos de perturbação", mas que, em sua visão, é algo natural e que, inclusive, ocorre com comunidades portuguesas em outros países. 

ONU
Montenegro também agradeceu o apoio brasileiro à candidatura portuguesa para integrar o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. "Queremos o português como uma língua oficial da ONU", disse. 

União
O primeiro-ministro ressaltou as parcerias comerciais e militares e que buscará união entre as economias luso-brasileira

"A ligação entre Portugal e o Brasil é fundamental para reerguer a ordem mundial", concluiu Montenegro.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter