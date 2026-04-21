Portugal está empenhado no aprofundamento do acordo Mercosul-UE, diz primeiro-ministro

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O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, afirmou que Portugal defende o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. "Estamos empenhados no aprofundamento do acordo Mercosul-UE", disse Montenegro na manhã desta terça-feira, 21, durante declaração conjunta, em Lisboa, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.



Montenegro ressaltou o esforço do Brasil para a assinatura do acordo, destacando o papel do presidente brasileiro.



O primeiro-ministro afirmou que Portugal quer ser um parceiro do Brasil em sua entrada na economia europeia, assim como o Brasil é parceiro de empresas portuguesas que atuam no País.





Imigração

Montenegro também disse que, mesmo que tenham ocorrido episódios conflituosos, os imigrantes brasileiros têm se comportado em Portugal e que quer receber mais imigrantes do Brasil.



Ele ponderou que houve alguns "focos de perturbação", mas que, em sua visão, é algo natural e que, inclusive, ocorre com comunidades portuguesas em outros países.



ONU

Montenegro também agradeceu o apoio brasileiro à candidatura portuguesa para integrar o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. "Queremos o português como uma língua oficial da ONU", disse.



União

O primeiro-ministro ressaltou as parcerias comerciais e militares e que buscará união entre as economias luso-brasileira



"A ligação entre Portugal e o Brasil é fundamental para reerguer a ordem mundial", concluiu Montenegro.

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