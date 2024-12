Posição de IDP somou US$ 1,3 trilhão em 2023, recorde da série histórica, afirma BC

A- A+

A posição de Investimentos Diretos no País (IDP) do Brasil somou US$ 1,3 trilhão no ano passado, recorde da série histórica e equivalente a 62% do total de passivos externos. Os números constam do Relatório de Investimento Direto de 2024, publicado nesta segunda-feira (23) pela autoridade monetária.

A posição aumentou US$ 258,8 bilhões na comparação com 2022, segundo o BC. Nas aberturas, o resultado do ano passado é composto por US$ 1,1 trilhão em participação no capital e US$ 265 bilhões em operações intercompanhia.

"Os ingressos líquidos em participação no capital, somados lucros reinvestidos, recuaram de US$ 7,1 bilhões, em 2022, para US$ 52,8 bilhões, em 2023. Os ingressos líquidos de operações intercompanhia recuaram de US$ 17,5 bilhões em 2022 para US$ 9,6 bilhões em 2023", informou o BC.

Ingressos de IDP em participação no capital, fora lucros reinvestidos, somaram US$ 39,1 bilhões em 2023, contra US$ 43,6 bilhões em 2022.

