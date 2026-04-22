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Empresa Nacional Positivo contrata financiamento de até R$ 300 milhões com BNDES Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que o valor será dividido em três subcréditos

A Positivo informou nesta terça-feira, 22, que contratou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no âmbito do Produto FINEM do Programa BNDES Mais Inovação, um financiamento de até R$ 300 milhões.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que o valor será dividido em três subcréditos. O primeiro, no valor de R$ 249.741.716, terá remuneração de TR + 2,70% e prazo total de 192 meses, com carência de 48 meses e amortização de 144 meses.

O segundo subcrédito, no valor de R$ 25.129.142, terá a mesma remuneração do primeiro, com prazo total de 120 meses, com carência de 24 meses e amortização em 96 meses.

O terceiro subcrédito também terá valor de R$ 25.129.142, com remuneração IPCA + 1,10%. O prazo total será de 120 meses, com 24 meses de carência e 96 meses de amortização.

Segundo a empresa, os desembolsos dos recursos estão sujeitos a condições precedentes usuais nesse tipo de fomento, e a expectativa é que se iniciem ainda no primeiro semestre de 2026

"Esta parceria com o BNDES é uma importante iniciativa de suporte ao Plano de Inovação Tecnológica da companhia de 2026 a 2028, que inclui o desenvolvimento e a ampliação de portfólio de produtos, serviços e soluções de TI com aplicação de recursos de inteligência artificial, para os segmentos de Consumo (B2C) e Institucional (B2B), bem como execução de projetos internos para ganhos de eficiência em processos produtivos e logísticos", destaca a empresa.

Segundo a Positivo, o financiamento também contribuirá para o alongamento do perfil de endividamento e para a redução dos custos financeiros da companhia.



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