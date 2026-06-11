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Lançamento Possibilidades de investimento para negócios surgem no coração do Novo Cais Ao todo, serão 87 mil m² de parques públicos, uma alameda de pedestres com 3,5 mil m², ciclovia com extensão de 2 km e um sistema viário com 6 faixas

O Novo Cais, desenvolvido pela construtora pernambucana Moura Dubeux, nasceu para impulsionar o desenvolvimento do Recife e influenciar o Nordeste por meio da requalificação urbana. Esse é um novo eixo de oportunidades para a capital pernambucana e traz fluxo à região que conecta o Centro, a Zona Norte e a Zona Sul.

Em uma localização perfeita, com fácil acesso aos polos jurídico, digital e médico, o complexo funciona como um espaço de convivência e conexão, alinhado ao desenvolvimento da cidade. São diversos empreendimentos residenciais de alto padrão, para morar ou investir, cercados por áreas de lazer e várias soluções de mobilidade urbana.

Novo Cais nasceu para impactar o desenvolvimento do Recife e influenciar todo o Nordeste por meio da requalificação urbana Foto: Divulgação

Ao todo, serão 87 mil m² de parques públicos, uma alameda de pedestres com 3,5 mil m², ciclovia com extensão de 2 km e um sistema viário com 6 faixas.

Nesse cenário, surge uma nova opção de investimento para negócios de vários formatos: o Moura Dubeux Corporate. Um espaço no melhor do Novo Cais, com 185 salas comerciais de 50 m² a 406 m², e múltiplas comodidades para quem escolhe esse endereço.

Uma nova opção de investimento para negócios de vários formatos Foto: Divulgação

Estrutura com vãos livres permite arranjos flexíveis Foto: Divulgação

Instalações trazem o que há de mais moderno Foto: Divulgação

A estrutura com vãos livres do empreendimento permite arranjos flexíveis, com espaço para abrigar grandes operações, possibilitando lâminas corporativas com mais de 2.500 m². As plantas funcionais também acolhem startups em expansão, escritórios boutique, negócios visionários e empresas que valorizam design, localização e elasticidade de espaço.

A torre principal conta com fachada ativa e lojas no térreo, um pavimento exclusivo para convenções com dois salões de 305 m² e mais de 1.000 m² de área externa, e um projeto arquitetônico que complementa o ambiente ao redor. Integrado à torre principal, há um Edifício-garagem, com vagas amplas e pontos de carregamento para veículos elétricos.

Escolher o endereço ideal para uma empresa é uma tarefa importante que ajuda a impulsionar qualquer trajetória. Conectado com o entorno e equipado para múltiplos modelos de negócio, o Moura Dubeux Corporate surge como a escolha ideal.

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