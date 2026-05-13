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BRASIL Post de Janja, pressão no Congresso e revogação: entenda vaivém da "taxa das blusinhas" Lula assinou medida provisória que revogou trituração a cinco meses da eleição

A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de revogar a chamada "taxa de blusinhas" é mais um episódio de uma série de mudanças na aplicação do imposto nos últimos anos. A cinco meses das eleições, o governo decidiu acabar com a cobrança de 20% para produtos importados de até US$ 50.

A partir de quarta-feira, as compras até este valor não pagarão imposto, de acordo com o governo. Porém, ainda haverá a cobrança de ICMS. A mudança é viabilizada por uma medida provisória assinada pelo presidente Lula e publicada nesta terça-feira.

A ala política do governo defendia a revogação total da tarifa, apontando nos bastidores como um foco de desgastes da atual gestão. Entenda o passo vaivém do programa.

Remessa Conforme: 2023

Em junho de 2023, o então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assinou uma portaria que estabelecia uma alíquota zerada do imposto de importação sobre compras no comércio eletrônico internacional de até US$ 50.

A medida só valia para empresas que atenderem o plano de conformidade do governo, ou seja, que estiverem em dia com suas obrigações tributárias. Foi criado o chamado Remessa Conforme.

Foi nessa época que a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, publicou nas redes sociais que "taxação é para as empresas e não para o consumidor”.





Pressão do varejo

Depois disso, empresas do varejo nacional atuaram para manter a cobrança, sob o argumento de equilibrar a concorrência com empresas estrangeiras.

Em meio a isso, passou a tramitar na Câmara em 2024, o projeto de lei que cria incentivos para a indústria automobilística, chamado de “Mover”.

Decisão do Congresso

Os parlamentares incluíram no texto a previsão do Imposto de Importação para compras no exterior de até US$ 50 por pessoas físicas, a “taxa da blusinha”. O trecho foi confirmado pelo Senado e também em uma votação nova pela Câmara. A medida também foi sancionada por Lula na época.

Divisão política

Neste ano, o assunto passou a dividir o governo. A queda de braço se intensificou nos últimos meses semanas e o Poder Executivo passou a discutir a possibilidade de um corte da cobrança.

O debate sobre o assunto voltou diante do anseio do Palácio do Planalto de ampliar a popularidade do presidente Lula frente à maior competitividade da candidatura de Flavio Bolsonaro (PL) nas pesquisas.

O cenário de zerar totalmente a taxa, que acabou prevalecendo, era defendido por uma ala do governo com assento no Palácio do Planalto que defende que a mudança precisa ter impacto efetivo nas compras de valores mais baixos e com isso impactar a população de renda mais baixa. Mas a equipe econômica chegou a segurar a discussão, diante das pressões das empresas nacionais.

Nos levantamentos internos do Palácio do Planalto, a "taxa da blusinhas" é apontada como um dos principais pontos negativos do governo, junto com segurança pública e temas como combate à corrupção. Essas aferições têm motivado a ala política do governo a rever a medida.

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