A- A+

Energia Potência instalada de energia elétrica deve crescer 9,1 gigawatts em 2026, diz Aneel A maior expansão da potência instalada da série histórica, de 10,9 GW, ocorreu em 2024

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prevê um aumento de 9,1 gigawatts (GW) na potência instalada de energia elétrica no Brasil em 2026. A estimativa, se confirmada, representa uma variação positiva de 23,4% em relação aos 7,4 GW acrescentados ao sistema elétrico brasileiro em 2025. A maior expansão da potência instalada da série histórica, de 10,9 GW, ocorreu em 2024.

As maiores contribuições na potência instalada em 2026, pelo prognóstico, serão de empreendimentos de energia solar, eólica e fóssil. Em menor contribuição, há as fontes de biomassa e hídrica. As informações são do Relatório de Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração de Energia Elétrica (Ralie) mantido pela Aneel.

Ao longo de 2025, 136 usinas entraram em operação comercial, com protagonismo das fontes renováveis. Foram instaladas, no ano passado, 63 centrais solares fotovoltaicas, 15 termoelétricas, 43 empreendimentos de energia eólica, 11 pequenas centrais hidrelétricas, uma usina hidrelétrica e três centrais geradoras hidrelétricas.

Ao longo de 2025, 17 Estados foram palco para a instalação de novas usinas em operação. Os maiores destaques foram Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. O Brasil iniciou o ano de 2026 com 215.936,9 megawatt (MW) de potência fiscalizada, de acordo com dados da Aneel. Desse total em operação, 84,63% da potência instalada é de fonte renovável.

Veja também