Um carro de performance e bastante potente. É assim que se apresenta a segunda geração do SUV TAN 2024/2025 100% elétrico da BYD. Com 517 cv e torque máximo combinado de 700 N.m, o SUV premium de sete lugares tem autonomia de 430 km no ciclo PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular), incorporado à tração integral All Wheel Drive (AWD), qye vem equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo.



A convite da marca chinesa, o blog FMotors foi até o Haras Tuiuti, no interior de São Paulo, para conferir o lançamento do carro, que chega ao mercado brasileiro pelo valor de R$ 536.800 e com a nova bateria Blade de 108,8 kWh.



No quesito performance, o TAN EV também não desaponta. Apesar de ser um carro pesado, com 2.630 quilos, ele pode atingir a velocidade máxima de até 190 km/h, indo de 0 a 100 km/h em impressionantes 4,9 segundos.





Veículo "Greentech"

Além da potência e autonomia, o modelo chama atenção pela tecnologia embarcada. A BYD se autointitula como uma empresa "Greentech" e isso é amplamente visto e sentido nos seus veículos, e no TAN não é diferente. A começar pela bateria que tem carga ultrarrápida. Em apenas 30 minutos, o SUV consegue 30% - 80% de carga em carregamento DC. Além disso, conta com a inclusão da função V2L (Vehicle-to-Load), que transforma o carro num “power bank” e permite conectar inúmeros dispositivos elétricos externos como, por exemplo, notebook, TVs e outros equipamentos eletrônicos como fonte de energia.



Dentro da cabine o destaque vai para o painel de instrumentos com cluster LCD de 12.3” digital, além do cockpit inteligente (ICS), multimídia integrado por uma grande tela sensível ao toque de 15,6” com rotação elétrica e portas de conexão USB e SD car, além de compatibilidade com Android Auto e Apple Car Play.



O volante com memória e aquecimento é outra novidade, que também é revestido em couro e tem ajuste elétrico. O TAN ainda conta com sistema de áudio Dynaudio Performance, com potência máxima de 775W e 12 alto-falantes e novo teto solar panorâmico de vidro deslizante, que se estende por toda a extensão do espaço interno.

Três saídas de ar individualizadas com sistema de purificação com filtro PM2.5 e ionizador, carregador por indução e USB, painel de controle central em tela touch para as fileiras traseiras, bancos dianteiros elétricos com quatro opções de massagem, ventilação, aquecimento e melhorias no pacote acústico com um maior isolamento sonoro são outras novidades do BYD TAN EV 2024.



Também fazem parte dos itens disponíveis para o SUV elétrico da BYD a iluminação interna nas portas e painel por LED com 32 opções de configuração de cores, Internet 4G, serviço de nuvem e sistema nativo de navegação GPS. Carro ainda conta com a tecnologia NFC (Near Field Communication ou campo próximo de comunicação) para abrir, fechar e até mesmo ligar o veículo por intermédio do celular ou cartão.





Design

Dentre as mudanças, estão o novo para-choques dianteiro e traseiro, com linhas mais avançadas e aerodinâmicas e a grade dianteira agora fechada garantem um visual mais imponente e elegante.



Nas dimensões, o veículo tem 4,97 metros de comprimento, 1,96 m de largura e 1,75 m de altura com 2,82 m de distância entre eixos, o que ajuda no espaço para os sete ocupantes, mas lembrando que as últimas duas fileiras os passageiros são indicados para crianças ou pessoas de baixa estatura já que o espaço é menor.



Os faróis dianteiros e lanternas traseiras também ganharam um novo design amais esportivo, chamando atenção pelo conjunto de lanternas com efeito 3D de profundidade e iluminação total por LED.



As rodas são de liga leve de 22” com pneus 265/40 R22 reforçam o perfil robusto do SUV 100% elétrico, que ainda conta com aerofólio e brake light, trazendo uma aparência única ao seu visual.



O porta-malas tem 235 litros na configuração com sete passageiros. Com cinco, o espaço aumenta para 940 litros. Já com as duas fileiras de bancos rebatidas, o espaço chega aos 1.655 litros.



Devido a esportividade e potência do carro, a BYD aposta na tecnologia também para a suspensão, que agora é eletrônica semiativa DiSus-C, sendo na dianteira do tipo McPherson e, traseira, Multi-link. Com um toque na tela é possível alterar o ajuste eletrônico dos amortecedores escolhendo o modo conforto ou esportivo, que traz a suspensão mais rígido.

O BYD TAN EV 2024 vem nas cores Branco Neve (Snow White), Cinza Montanha (Mountain Grey) e Preto (Silver Sand Black). O interior do carro tem duas opções de tonalidade de acabamento: marrom ou preto.

A garantia é de cinco anos ou 500.000 quilômetros para o veículo e de oito anos para as baterias. O modelo é entregue com carregador Walbox incluso.





Segurança

Além da tecnologia, o quesito segurança é um dos pontos altos da BYD. Nessa nova versão o SUV TAN traz airbag de cortina, que protege até os passageiros da terceira fileira de bancos. O carro ainda vem equipado com câmera de 360°, além de mais de 30 recursos de segurança ativa e 15 sensores entre câmeras e radares.



O ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) também está presente no carro, que incorpora uma série recursos inteligentes para auxiliar e dar mais segurança ao motorista. O modelo conta também com RCTA (Rear Cross Traffic Alert) ou, alerta de tráfego cruzado na traseira, responsável pelo monitoramento de pontos cegos.



O sistema informa o motorista, ao acionar a marcha à ré, quando outro veículo está se aproximando, evitando colisões e tornando as manobras mais seguras.



O novo modelo também possui sensores que mantêm o carro dentro das faixas de rolagem na estrada de forma automática. É também conhecido como LKS (Lane Keeping System) ou Sistema de Permanência em Faixa. Com o intuito de minimizar acidentes e salvar vidas, o recurso, conhecido também como AEB (Automatic Emergency Braking) ou frenagem automática de emergência, foi projetado para ajudar o condutor, ativando automaticamente os freios se não responderem a tempo no caso de uma colisão iminente.



Outros destaques do BYD TAN 2024/2025 são o HUD (Head Up Display); AFS (Sistema de Luz Frontal Adaptável); FTCA (Alerta de Tráfego Cruzado Dianteiro); FCTB (Freio Frontal Cruzado); alerta de ponto cego e saída de faixa, para maior tranquilidade do motorista e ocupantes; airbags frontais para o banco do motorista e para o passageiro, airbags laterais dianteiros e cortina de airbag lateral integrada dianteira e traseira.

