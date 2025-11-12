"Poupança é um produto apoiado na desinformação, um Robin Hood às avessas", diz Galípolo

A- A+

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quarta-feira que a caderneta de poupança funciona como um “Robin Hood às avessas”.

Isso porque a poupança concentra o dinheiro de pessoas de menor renda e com menos acesso à educação financeira, que acabam aplicando seus recursos em um produto com rendimento inferior à taxa básica de juros. Segundo ele, a poupança é um produto “apoiado na desinformação”.

Galípolo esteve no painel "Política Monetária no Brasil", no Fórum de Investimentos 2026, promovido pela Bradesco Asset Management, em São Paulo.

— A poupança é um produto apoiado na desinformação, um Robin Hood às avessas. Porque a pessoa que (guarda seu dinheiro na poupança) não tem informação, que não tem acesso a outras alternativas. Geralmente é uma pessoa que talvez não tenha tanto recurso. Você está subremunerando esse poupador para dar uma linha de crédito mais barata para alguém do outro lado, o que não necessariamente é o mais correto do ponto de vista de progressividade da política econômica.

O presidente do BC disse também que a redução do uso da poupança é uma mudança estrutural, e não apenas conjuntural, resultado do maior acesso da população à informação e à educação financeira, o que tem levado as pessoas a buscar alternativas de investimento mais rentáveis.

— É mais fácil você pesquisar. Houve também uma revolução no mercado financeiro, em que é muito mais fácil você ter acesso a outros produtos. Hoje você recebe ofertas de outros produtos.

Galípolo também reiterou que o Comitê de Política Monetária (Copom) não tem intenção de passar sinais ou conduzir o mercado. Segundo ele, o comitê apenas reconhece “com humildade” o cenário de bastante incerteza.

Na semana passada, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 15%, sinalizando a intenção de preservar os juros nesse patamar por um período prolongado.

